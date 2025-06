Vídeo explica

Naufrágio: julgamento será retomado nesta quarta (4); entenda operação

Após início do julgamento no último dia 21, falta agora uma sustentação oral, que será feita antes da leitura do voto do relator

Publicado em 3 de junho de 2025 às 16:11

O segundo dia de julgamento da Operação Naufrágio está marcado para esta quarta-feira (4), na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Falta agora uma última sustentação oral que seria feita antes da leitura do voto do ministro Francisco Falcão, relator do processo, mas que foi remarcada. O motivo foi o cansaço alegado pelos ministros do STJ, após mais de seis horas de sessão, no último dia 21.>

São 15 réus na Ação Penal 623, que trata os fatos apurados durante a operação deflagrada no Espírito Santo em novembro de 2008 e considerada o maior escândalo de corrupção registrado no âmbito do Poder Judiciário capixaba. São 16 anos desde o início das investigações, que envolveram desembargadores, juízes, advogados e empresários do Estado. Nesse período, o julgamento foi adiado 27 vezes, de acordo com levantamento de A Gazeta. Confira os detalhes no vídeo acima.>

Ao todo, 26 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF). Mas a denúncia foi analisada e recebida pelo STJ somente em dezembro de 2021. Dos denunciados, cinco morreram antes mesmo de o caso ser pautado e muitos crimes prescreveram.>

Aos acusados no processo são imputadas práticas como: negociação de decisões judiciais, fraude em concurso público e loteamento de cartórios. Desde o início das investigações, todos os réus sustentam que as acusações são infundadas e que os fatos serão esclarecidos durante o julgamento. >

