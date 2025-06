Entenda no vídeo

De dentadura a sex shop: como achar itens perdidos no Aeroporto de Vitória

Por mês, cerca de 200 itens, entre documentos e objetos pessoais, são esquecidos no terminal capixaba; saiba como funciona o "achados e perdidos" no local

Publicado em 3 de junho de 2025 às 10:47

Na correria para não perder o voo, muitos passageiros acabam perdendo objetos ou até mesmo documentos. No Aeroporto de Vitória, por exemplo, já foram encontrados alguns itens curiosos nos últimos anos, desde dentadura até objetos eróticos. Por conta disso, a administradora do terminal criou um serviço para auxiliar viajantes e frequentadores do local na recuperação desses itens perdidos.>

A reportagem de A Gazeta foi até o aeroporto conhecer como esse setor funciona. Segundo o gerente do terminal, Bruno Valle, são encontrados em torno de 15 a 20 itens por dia, totalizando uma média de até 600 bens pessoais por mês esquecidos no local.>

“A gente encontra muitos itens, desde documentos de identificação até vestimentas, como chapéu e casaco. E os mais ousados também, de uso muito restrito, pessoal. Mas o importante é dizer que o aeroporto preza, não só pela segurança, mas também em encontrar esse item e entregar ao passageiro de uma forma muito reservada e com muito respeito”, explica.>

Os profissionais que atuam no setor já chegaram a encontrar dentadura, cadeira de rodas, dichavadores e até mesmo itens de sex shop. O gerente do aeroporto destaca que, independentemente do objeto, há uma preocupação em embalar, numerar e caracterizar o objeto por tamanho e cor. Assim, na hora da identificação, a privacidade é garantida.>

>

“A gente tem uma equipe especializada, treinada para poder identificar itens que são deixados no aeroporto. Então, essa equipe, quando encontra o item, seja ele qual for, faz a identificação e caracterização como perdido. Depois, o objeto é encaminhado a um departamento específico onde que a gente registra a característica, onde foi encontrado, qual o horário e o dia. A seguir, vai para um setor responsável, formalizado e depositado, em uma área exclusiva, protegida, monitorada para que esse bem esteja em proteção até que o cliente retirar esse material”, destaca Bruno Valle.>

Bruno Valle, gerente do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O prazo para buscar um objeto esquecido no aeroporto é de 90 dias. Depois disso, os bens são doados a empresas, feiras ou ONGs cadastradas.>

Bruno Valle salienta que a perda de um objeto pode parecer algo simples, mas, em alguns casos, dependendo do tamanho, pode gerar um alerta de segurança.>

“O Aeroporto de Vitória também preza muito pela segurança dos demais passageiros. Então, independentemente do item esquecido, dentro do processo de monitoramento e identificação, outros órgãos também estão envolvidos, como os de segurança do local, para avaliar se é preciso fazer algum processo de cuidado específico. E aí, depois, a gente segue outros procedimentos legais, caso seja necessário. Caso não seja identificado ou caracterizado como risco para os demais passageiros, o processo segue o fluxo comum dos Achados e Perdidos do aeroporto.">

O passageiro que quiser checar se seu item perdido está no aeroporto pode entrar em contato com o terminal pelo e-mail ou pedir informações no balcão próximo à escada rolante. Se for necessário que outra pessoa pegue o pertence, é preciso informar o nome e o documento dela, autorizando o resgate do objeto ou documento.>

Como procurar o serviço Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h



O passageiro deve se dirigir ao balcão de informações para ser atendido.



E-mail: [email protected]

Os objetos curiosos perdidos no Aeroporto de Vitória 1 de 16

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta