Dinheiro na conta

Imposto de Renda: 121 mil recebem restituição no ES nesta sexta (30)

Primeiro lote começa a ser pago nesta sexta-feira (30) e inclui idosos, pessoas com deficiência e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida com restituição via Pix

Publicado em 30 de maio de 2025 às 14:29

Prazo para envio da declaração termina nesta sexta (30) Crédito: Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025 termina nesta sexta-feira (30), às 23h59. Enquanto algumas pessoas ainda nem declararam os rendimentos obtidos no último ano, já tem contribuinte recebendo a restituição por estar no primeiro lote de pagamento.>

“121 mil contribuintes do Espírito Santo já estão no primeiro lote. São mais de R$ 200 milhões destinados ao Estado”, declarou.>

Quem está no primeiro lote?

Idosos acima de 80 anos

Contribuintes entre 60 e 79 anos

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Contribuintes que receberam prioridade por utilizar a declaração pré-preenchida e optar por receber a restituição via Pix. >

>

Houve uma mudança na fila de prioridade para receber a restituição. Até o ano passado, o contribuinte tinha prioridade se fizesse a declaração pré-preenchida ou optasse por receber a restituição via Pix. Isso continua valendo, mas os que fizerem ambos os procedimentos simultaneamente — e não um ou outro — ficaram a um passo à frente na fila de receber o dinheiro de volta.>

Segundo Eduardo Augusto Roelke, mais da metade dos contribuintes que enviaram as declarações optaram pela opção pré-preenchida, enquanto em outros Estados esse índice não passou de 45%. Até as 14h desta sexta-feira (30), 94,6 mil pessoas ainda não haviam enviado as declarações no Espírito Santo.>

Cronograma de restituição

Primeiro lote: 30 de maio

30 de maio Segundo lote: 30 de junho

30 de junho Terceiro lote: 31 de julho

31 de julho Quarto lote: 29 de agosto

29 de agosto Quinto e último lote: 30 de setembro >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta