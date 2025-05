Fraude em benefícios

Descontos no INSS: saiba quais agências dos Correios no ES vão atender aposentados

Atendimento presencial nas agências começa nesta sexta-feira (30); Procon-ES faz alerta para aposentados não caírem em golpes

A partir desta sexta-feira (30), agências dos Correios em todo o Brasil oferecerão atendimento presencial para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ainda não realizaram a consulta para identificar descontos indevidos em seus benefícios. No Espírito Santo, 95 agências estão habilitadas a prestar auxílio àqueles que enfrentam dificuldades com o atendimento digital. Confira a lista completa mais abaixo no texto.>