ES Gás vai ter nova sede e centralizar operações na Avenida Vitória

Expectativa é que o projeto fique pronto na segunda quinzena de junho e as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2026

Publicado em 29 de maio de 2025 às 16:18

Local onde será instalada a nova sede da ES Gás na Avenida Vitória Crédito: ES Gás/Divulgação

A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo, vai centralizar as operações em uma nova sede a ser construída na Avenida Vitória, na Capital. A expectativa é que o projeto de reformulação do espaço fique pronto em junho deste ano e as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2026.>

A nova sede vai ficar no terreno onde antes funcionava uma concessionária da Renault, ao lado da Faculdade Doctum. O espaço vai da Avenida Vitória até a Rua Construtor Camilo Gianordoli. Hoje, as operações da concessionária são divididas em dois endereços. A parte administrativa está em um edifício na Praia do Canto, em Vitória, enquanto a de serviços e operações fica em Rosário de Fátima, na Serra. A agência de atendimento de Vila Velha não muda e vai continuar funcionando.>

Segundo o presidente da ES Gás, Fábio Bertollo, a mudança de endereço é importante, pois o local é de fácil acesso à população e, além disso, vai permitir uma saída mais estratégica das equipes de atendimento. O valor do investimento não foi divulgado.>

A ES Gás conta com um plano para dobrar de tamanho a rede de gás no Estado em 5 anos. Presente hoje em 14 municípios, a meta da empresa é atender mais cinco cidades até o fim de 2030: Pedro Canário, Nova Venécia, Jaguaré, Domingos Martins e Mimoso do Sul.>

"Com essa expansão, vamos chegar a 19 municípios e cobrir 80% do PIB do Espírito Santo", ressalta Fábio Bertollo.>

O foco da empresa está na interiorização do serviço, com a implantação de mais 480 km de rede, a conexão de 92 mil novos consumidores e o atendimento a 30 novas indústrias (hoje são 60 conectadas). O objetivo é atingir 1.100 km de rede até 2030.>

