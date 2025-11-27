STJ nega recursos e mantém condenação de 10 réus na Operação Naufrágio

Paulo Guerra Duque (condenado a 21 anos e nove meses de reclusão em regime inicialmente fechado)

A defesa alegou contradição no enquadramento típico, sustentando que sua conduta teria sido, na verdade, de tráfico de influência, pois ele atuaria apenas como “mero intermediador”, sem solicitar ou receber vantagem indevida. O que disse o STJ: a Corte afirmou que Paulo foi condenado na condição de coautor, em conjunto com seu pai, desembargador Elpídio. Houve corrupção passiva, uma vez que o crime se consuma com a simples aceitação da promessa de vantagem indevida, por ser crime de natureza formal, independentemente do efetivo recebimento.

