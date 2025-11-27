Dinheiro extra

Linhares e Vargem Alta vão dar abono de Natal para servidores

Os valores variam de R$ 1 mil a R$ 1,8 mil, dependendo do município e do atual status do profissional na administração; confira os detalhes

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:51

As prefeituras de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e Vargem Alta, na Região Serrana, vão dar abono natalino para os servidores municipais. Os valores variam de R$ 1 mil a R$ 1,8 mil, dependendo da cidade e do atual status do profissional dentro da administração, isto é, se está ou não na ativa.

Os dois anúncios foram feitos nesta quarta-feira (26). Em Linhares, o prefeito Lucas Scaramussa (Podemos) afirmou que aposentados e pensionistas vão receber um abono de R$ 1 mil no salário de dezembro, enquanto os servidores da ativa, entre os quais professores, contratados e comissionados, vão ganhar R$ 1.280.

O abono é um dinheiro extra na conta do servidor público Crédito: Divulgação

Para esse grupo, o abono será pago em duas parcelas, junto ao tíquete-alimentação de dezembro e janeiro. O benefício, de R$ 640, terá o valor dobrado nos próximos dois meses. A administração municipal destaca que o pagamento do abono representa um incremento de R$ 12 milhões na economia de Linhares no fim deste ano.

“Uma das prioridades da gestão é a valorização dos servidores. O abono é mais uma ação da Prefeitura de Linhares no sentido de reconhecer o trabalho de nossos servidores em prol da população. Tudo é fruto de uma construção coletiva. Reforçamos a necessidade de continuarmos atentos às contas, com responsabilidade e pés no chão", pontua Scaramussa, em publicação da prefeitura.

Abono em Vargem Alta

Em Vargem Alta, o prefeito Elieser Rabello (MDB) divulgou, pelas redes sociais, um abono de R$ 1,8 mil para todos os servidores do município. Na publicação, a administração ressalta que "a iniciativa reconhece o empenho, a dedicação e o trabalho diário de cada servidor que contribui para o desenvolvimento do município."

