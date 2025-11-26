Servidores da Câmara de Cachoeiro terão abono de R$ 6 mil em dezembro

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai pagar, em dezembro, um abono de fim de ano no valor de R$ 6 mil aos servidores efetivos e comissionados. O montante repete o valor concedido no ano passado. Vereadores e estagiários não serão contemplados com a medida.

Na justificativa do projeto aprovado em plenário no último dia 18, a presidência da Câmara, autora da proposta, afirma que o pagamento anual do benefício é possível "graças ao equilíbrio financeiro do Legislativo e à gestão dos recursos orçamentários". Ainda conforme a Mesa Diretora, a concessão do abono é parte da política de valorização dos servidores.