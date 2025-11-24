Gastos públicos

Servidores da Câmara de Presidente Kennedy terão abono natalino de até R$ 6 mil

O valor máximo do benefício, segundo projeto, será pago aos servidores que integram os quadros da Casa de Leis desde o início deste ano

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:56

A Câmara de Vereadores de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, aprovou abono natalino de até R$ 6 mil para os servidores do Legislativo municipal. O valor máximo do benefício, segundo projeto de resolução de autoria da Mesa Diretora, será pago ao funcionalismo que integra os quadros da Casa de Leis desde o início deste ano.

Já para quem começou a ser servidor da Câmara em julho deste ano, o valor do abono foi fixado em R$ 3 mil. O texto da matéria foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes à sessão do último dia 18.

O valor do salário dos servidores da Câmara de Presidente Kennedy varia de R$ 1.630,67 (assistente legislativo) a R$ 10.296,26 (procurador-geral). Além dos vencimentos, eles ainda têm direito a tíquete-alimentação de R$ 1.400,00.

Apesar de não disponibilizar em seu portal os documentos relacionados ao projeto de resolução que autorizou abono de até R$ 6 mil aos servidores, a aprovação da medida foi noticiada no site da Câmara Municipal.

No texto divulgado pela Casa de Leis, é destacado que o abono não será incorporado aos salários, proventos ou pensões e não servirá como base de cálculo para vantagens futuras, "mantendo seu caráter exclusivamente indenizatório".

Ainda conforme a Câmara, a análise financeira anexada ao projeto confirma que a medida não trará impacto negativo ao orçamento do Legislativo e contemplará um total de 47 servidores.

O presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Kennedy, Ulisses Matta (PP), foi procurado na tarde desta segunda-feira (24) para mais informações sobre o projeto de resolução. Entretanto, o chefe do Legislativo não retornou os contatos feitos pela reportagem de A Gazeta até a publicação deste texto.

