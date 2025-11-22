Home
PF prende Bolsonaro na reta final de processo da trama golpista

O ex-presidente estava em prisão domiciliar e foi levado pela PF após a decretação da preventiva, sob justificativa de garantia da ordem pública

MARIANNA HOLANDA, BRUNO RIBEIRO E MÔNICA BERGAMO

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07:32

O ex-presidente Jair Bolsonaro é visto na garagem de sua residencia em Brasilia (DF), nesta quarta-feira (3).
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã deste sábado (22) Crédito: Scarlett Rocha/AGIF/Folhapress

A Polícia Federal prendeu preventivamente Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado (22), em Brasília, na reta final do processo da trama golpista.

O ex-presidente estava em prisão domiciliar e foi levado pela PF após a decretação da preventiva, sob justificativa de garantia da ordem pública. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Na sexta (21), a defesa pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o ex-presidente fosse mantido em prisão domiciliar.

Na petição, feita ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, os advogados enumeraram os problemas de saúde de Bolsonaro e falaram em "risco à vida". Eles pediam que o ex-presidente fosse mantido em casa, onde já cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto.

