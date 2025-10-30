Gastos públicos

Presidente Kennedy anuncia abono de R$ 4 mil e tíquete dobrado a servidores

Pagamento das duas bonificações ao funcionalismo foi anunciada pelo prefeito da cidade durante sessão da Câmara de Vereadores

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:35

Vista aérea de Presidente Kennedy: prefeitura deverá conceder abono de fim ano a servidores Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Os servidores da Prefeitura de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, deverão receber abono de fim de ano no valor de R$ 4 mil. Além disso, os trabalhadores do Executivo municipal também poderão receber o tíquete-alimentação em valor dobrado, com a verba saltando dos atuais R$ 1.500 para R$ 3 mil.

A possibilidade de pagamento das duas bonificações aos servidores foi anunciada na última terça-feira (28) pelo próprio prefeito da cidade, Fabio Feliciano Oliveira, o Júnior de Gromogol, durante sessão da Câmara de Vereadores. Na ocasião, o mandatário afirmou que os projetos entregues pessoalmente à presidência da Casa de Leis seriam uma maneira de valorizar os trabalhadores da prefeitura.

Em conversa com a reportagem na tarde desta quinta-feira (30), o presidente da Câmara, Ulisses Matta de Araújo (PP), confirmou que as propostas apresentadas pelo Executivo foram protocoladas no sistema do Legislativo para início de tramitação visando à discussão e votação em plenário. O texto, entretanto, ainda não está disponível para consulta na base de projetos protocolados em outubro deste ano.

A própria Prefeitura de Presidente Kennedy fez publicação em seu site informando o envio dos projetos à Câmara de Vereadores. Conforme a administração municipal, os valores, que somados totalizam R$ 7 mil em bonificações, deverão ser pagos em dezembro, "como forma de agradecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano e incentivo à economia local, movimentando o comércio e contribuindo para o fortalecimento das atividades no município", diz o texto.

O prefeito foi procurado para comentar as duas iniciativas, bem como para mais informações sobre o impacto financeiro da possível aprovação das matérias aos cofres da cidade. No entanto, o mandatário não respondeu aos questionamentos feitos via mensagem de texto na tarde desta quinta-feira (30).

