Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Espírito Santo a partir das 10h desta quinta-feira (30), válido até a manhã de sexta-feira (31). Segundo o aviso, pode chover até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h em todo o Estado. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.