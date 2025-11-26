Presidente da Câmara de Vitória confirma filiação ao Republicanos

Home
Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:15

O presidente da Câmara Municipal de Vitória, Anderson Goggi, formalizou, no fim da tarde desta quarta-feira (26), sua filiação ao Republicanos.
Anderson Goggi exibe a ficha de filiação ao Republicanos, ao lado do presidente do partido, Marcos Pereira Crédito: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Vitória, Anderson Goggi, formalizou, no fim da tarde desta quarta-feira (26), sua filiação ao Republicanos. O ato foi realizado em Brasília, a convite do presidente estadual da sigla, Erick Musso, e contou com a presença do presidente nacional do partido, Marcos Pereira, além dos deputados federais Messias Donato e Amaro Neto.

A saída do presidente do Legislativo da Capital de sua antiga sigla, o Progressista, foi informada em primeira mão por A Gazeta, em reportagem de 13 de outubro deste ano.

Para o Republicanos, a chegada de Goggi tende a reforçar a articulação do grupo político ligado ao prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), de quem é aliado, nas eleições de 2026.

Segundo Goggi, a decisão reflete alinhamento político e convergência de projeto. “Contribuirei com minha experiência em estratégia política e na montagem de chapa. Tenho afinidade com o projeto liderado por Erick Musso e Lorenzo Pazolini, e vejo que o Republicanos vive um momento de crescimento, no Espírito Santo e em todo o país”, afirma.

Antes de confirmar a nova filiação, Goggi deixou o Progressistas em comum acordo. Em outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) autorizou sua desfiliação sem prejuízo ao mandato, o que abriu caminho para o ingresso no Republicanos, formalizado nesta quarta-feira (26), em Brasília.

No mercado político, a informação é que o vereador deverá compor a chapa da legenda visando a uma vaga na Câmara dos Deputados.

