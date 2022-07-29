Lambic: conheça a mais antiga família de cervejas

Quem acompanha esta coluna já deve saber que entre as classificações cervejeiras temos as famílias, que dividem-se em estilos. As Ale e as Lager diferenciam-se pelo tipo de fermentação: leveduras suspensas e temperaturas mais altas no caso das Ale e leveduras na parte baixa dos tanques e temperaturas ainda mais baixas quando o assunto é Lager.

Mas quando falamos de famílias de cerveja, o papo deve começar pela mais antiga e importante de todas: a das Lambic, as cervejas de fermentação espontânea. Típicas de Lembeek, no sudoeste de Bruxelas, Bélgica, elas dão o que falar desde meados do século XVI devido a alguns fatores curiosos que fazem dessa família tão especial.

As cervejas são fermentadas ao ar livre, contando com as bactérias, leveduras e tudo mais presente no ar! É isso mesmo: do jeito que a natureza manda e, claro, de acordo com o terroir da região do Vale do Rio Senne.

Além de terem denominação de origem, as Lambic autênticas têm como marco suas características sensoriais pra lá de particulares.

São cervejas, em sua maioria, com base de trigo, acidez nas alturas, amargor baixíssimo (devido ao uso de lúpulos envelhecidos nas receitas), notas de malte muito suaves e presença de aromas e sabores selvagens, que podem ser chamados de funky: feno, caprino, couro de cavalo, terroso, estábulo e outros mais.

As Lambic têm também uma característica em comum: geralmente são refermentadas em garrafas com adição de Brettanomyces, uma família de leveduras encontrada nas cascas de frutas e em barris de madeira envelhecidos, que trazem as tais notas funky e outras surpresas sensoriais para essas cervejas.

ESTILOS DE LAMBIC

Com o passar dos séculos e o surgimento de Escolas Cervejeiras focadas na produção controlada e mais tecnológica de Ales e Lagers, as Lambic passaram a ser pouco produzidas fora da região belga de origem.

No entanto, é fácil mapear as cervejarias que ainda mantêm a fermentação espontânea como seu carro-chefe: basicamente todas as cervejarias produtoras de Lambics estão em Pajottland, nos arredores de Leembeek, na Bélgica, o que torna a família o orgulho e o maior diferencial da Escola Belga.

As Lambic são típicas de Lembeek, no sudoeste de Bruxelas Crédito: Shutterstock

A família Lambic têm menos estilos do que a Ale e a Lager, mas encanta por suas características que se mantêm firmes e fortes ao longo dos séculos. Confira abaixo:

JONGE LAMBIEK E OUDE LAMBIEK - São Lambics jovens e Lambics velhas, exatamente nessa ordem. Essas são as Lambics "puras", ou seja, que não têm adição de outro ingrediente. As jovens são cervejas com um ano de maturação e geralmente são encontradas apenas nas cervejarias que as fabricam. Já as velhas costumam amadurecer até três anos em barricas de carvalho, mas também não são fáceis de encontrar no mercado.

GUEUZE LAMBIC - Bem mais populares, as Gueuze são o resultado de blends entre Jonge Lambieks e Ouve Lambieks. Após a mistura, essa nova bebida é refermentada em garrafas, o que gera ainda mais carbonatação. Por isso, as Gueuze também são chamadas de "champanhe da Bélgica". São cervejas agradáveis e extremamente refrescantes. Um dos meus estilos favoritos.

FRUIT LAMBIC - Como o nome sugere, as Fruit Lambics são Lambics com adição de frutas. Um segmento bem comum entre as Fruit são as Kriek (com adição de cerejas) e as Framboise (com adição de framboesas). Existem rótulos com outras frutas, como ameixa, maçã verde e pêssego.

FARO - O estilo quase foi extinto e originou-se do blend de Lambic e Bière de Mars (similares às Saison, são cervejas antigas consumidas por camponeses durante a primavera - "mars" vem de março), além da adição de algum açúcar. Muito popular no século XIX, o estilo perdeu espaço para as Gueuze e as Fruit Lambics. As Faro produzidas hoje em dia são apenas Jonge Lambiek com adição de açúcar.

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