Saiba tudo sobre as cervejas alemãs do estilo Bock

O Bock, icônico estilo alemão, é conhecido tradicionalmente por trazer cervejas escuras, levemente adocicadas, com lúpulos leves e colorações que variam do cobre ao castanho e até ao avermelhado, sempre com sabor maltado em destaque e notas de caramelo.

Por aqui, costumamos relacionar esse estilo ao inverno, principalmente por conta da coloração mais escura. Mas você sabia que existem versões claras de Bock?

As cervejas bock são grandes representantes da Escola Alemã e surgiram por volta do século XIV, na cidade de Einbeck, Norte da Alemanha.

Cervejas do estilo bock têm tons que variam do cobre ao avermelhado Crédito: Shutterstock

Na época, era comum que cervejas de diferentes pontos do país fossem apreciadas em outras regiões e, principalmente, enviadas à Baviera, para a família real da então Bavária.

Dizem que o estilo agradou tanto ao Duque Wilhelm V que serviu de inspiração para a fabricação de Ales na Baviera com características similares às das cervejas do norte, que eram conhecidas por terem mais presença. Anos depois, o Duque Maximiliam, sucessor de Wilhelm, contratou o principal cervejeiro de Einbeck para melhorar as então Ales da região.

O cervejeiro, conhecido como Elias Pichler, uniu técnicas e tradições de Munique à receita de sua cidade natal para transformar as Ale em Lager (cervejas de baixa fermentação). Quando a cerveja de Munique ficou pronta, foi batizada e lançada com o nome de Ainpöeckish Bier, em homenagem a Einbeck.

Não demorou muito para que os consumidores passassem a chamá-la simplesmente de Ainpöeckish, depois Poeck e, finalmente, Bock. E Bock, querido leitor, também significa "bode" em alemão, e essa coincidência foi suficiente para que cervejarias levassem a imagem do animal para seus rótulos desde aquela época até os dias de hoje.

VARIAÇÕES DO ESTILO

As bock tradicionais seguem as características que citamos no início do texto, como aromas e sabores intensos e maltados, caramelo e toffee, além de leve tostado e boa formação de espuma.

Também como regra geral, as bock têm amargor muito leve e pouca presença de lúpulo, que serve apenas para equilibrar com o dulçor natural das cargas de malte de cada receita.

Graças à criatividade dos cervejeiros e às transformações na Escola Alemã, essas Lager ganharam diversas variações que foram responsáveis por tornar o estilo muito mais popular.

Veja a seguir quais são esses subestilos e conheça quatro rótulos essenciais de Bocks alemãs que todo cervejeiro deveria provar.

Maibock ou Helles Bock

São as bock mais claras e ligeiramente mais lupuladas do que as bock tradicionais. Geralmente têm coloração dourada e não têm características de olfato ou paladar de caramelo, o que é bem comum no estilo.



Weizenbock

São as bock que levam trigo na receita e que trazem características típicas das Weizenbier. Podem ser Helles Weizenbock (claras) ou Dunkles Weiszenbock (escuras). Podem apresentar teor alcoólico mais elevado.



Doppelbock

Doppel, em alemão, significa "dobro". Ou seja: as Doppelbock são bocks duas vezes. São cervejas com características de malte muito mais presentes, além de teor alcoólico mais alto, podendo ultrapassar os 10% de ABV.



Eisbock

Já Eis, em alemão, é a palavra para "gelo". Eisbock são as Doppelbock que passam por um processo de congelamento parcial, no qual o gelo formado é removido, tornando a cerveja uma bebida com sabores muito mais presentes e teor alcoólico nas alturas. As Eisbock podem ter até 14% de ABV.



4 CERVEJAS BOCK QUE VALE A PENA PROVAR

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