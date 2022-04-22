O que são escolas cervejeiras? Conheça as quatro principais

Escola Americana (EUA)

A alemã é, sem dúvida, a escola cervejeira mais popular e cultuada de todas. Algumas figuras emblemáticas, como o alemão com trajes típicos bebendo uma caneca de chope, copos de cerveja sempre cheios e a própria Oktoberfest nos remetem à escola alemã, também ovacionada por sua precisão. A Lei da Pureza Alemã (Reinheitsgebot) e as cervejas da família Lager surgiram na região que abrange Alemanha, Áustria e República Tcheca. Outros grandes marcos da Escola Alemã são a criação do estilo Pilsen (originário da cidade de Pils, na República Tcheca), a criação das Weizen (as cervejas de trigo) e também de outros estilos icônicos, como as Bock e as Gose.

A belga é a escola cervejeira da inovação e da criatividade. Bem antes da Escola Americana criar cervejas diferentonas, já eram marcos dessa escola fermentações espontâneas, adição de ingredientes inusitados e de frutas e especiarias. As famosas cervejas trapistas, feitas por monges da Ordem Trapista, também são, em sua maioria, dessa região. Outra característica interessante da escola é o teor alcóolico das receitas, que geralmente fica acima dos 10%. Alguns dos estilos mais relevantes da Escola Belga são as Dubbel, as Tripel e as Quadruppel, além das Farm Ale, das Strong Ales e, claro, das cervejas de fermentação espontânea, também conhecidas como Lambics.

Viva o lúpulo e as draught beers! A região que criou as famosas IPAs é a mesma que difundiu a cultura dos pubs e das cervejas armazenadas em barris. Também pertencem às ilhas que formam a Grã-Bretanha os icônicos estilos Pale Ale, Porter e Stout. As cervejas da Escola Inglesa são as Ale conhecidas pelo uso de diferentes torras de malte, de lúpulos com notas terrosas e herbais e também pelas receitas menos carbonatadas, com o corpo mais elevado, mais amargor e também com teor alcoólico mais alto. Além dos estilos já citados, pertencem à escola inglesa as cervejas do tipo Brown Ale, as Scotch Ale, as Bitter (e ESB) e as Barley Wine.