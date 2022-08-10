Música e poesia se encontram em Santa Teresa no fim de semana

Amaro Lima em apresentação com a Camerata Sesi durante a pandemia Crédito: Reprodução/YouTube

Quem gosta de subir a serra capixaba nos finais de semana, vai encontrar programação cultural e gratuita em Santa Teresa. A cidade recebe a 2ª edição do Poetize-se, Sarau de Poesia e Música da cidade, na Praça Duque de Caxias, nesta sexta (12) e sábado (13), a partir das 19h.

Entre as atrações, o concerto do quinteto de cordas da Orquestra Camerata do Sesi com Amaro Lima. Esta não será a primeira vez que Amaro reúne seu pop/rock com o clássico. Durante a pandemia, o cantor se apresentou com a Camerata numa live inesquecível. Em julho deste ano, ele se apresentou com a Orquestra Vale Música no Festival de Inverno de Domingos Martins.

Por sinal, Amaro será homenageado na noite com o Prêmio de Incentivo à Cultura Virginia Tamanini, que terá seu lançamento durante o evento. Além do cantor, outras duas personalidades ligadas à cultura - a escritora teresense Sandra Gasparini e um empresário incentivador do setor no município - receberão um tributo no evento.

"É uma grande alegria poder realizar a segunda edição do Sarau de Poesia e Música de Santa Teresa. Vai ser um momento de compartilhar as diversas manifestações artísticas através da poesia, da música, da dança e sobretudo, de celebrar a vida", destaca Thiago Alves, co-organizador do sarau.

"Esta segunda edição visa abraçar a cultura teresense com arte local, mantendo-se anualmente no calendário de eventos de inverno da cidade, será uma festa recheada de surpresas musicais e convidados especiais em 2 noites inesquecíveis", completa a escritora Girlane Lima, da Além do Horizonte produções.

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