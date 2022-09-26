Morenna marcou presença no Festival Planeta Brasil: "Maravilhoso"

A cantora Morenna marcou presença no Festival Planeta Brasil, neste domingo (25), em Belo Horizonte, Minas Gerais. A capixaba, que veio a convite da própria organização do evento, estava no camarote Land junto com outros famosos na festa.
Estreando no festival, Morenna revelou para HZ que estava ansiosa para assistir o show principal da noite, com a cantora Ms. Lauryn Hill. Para ela, a dona do hit “Doo Wop” é uma referência de música e estilo.
“Está sendo maravilhoso. Amo festivais e esse veio com atrações internacionais que eu acompanho muito. Eu esperei muito para assistir ao show do álbum 'The Miseducation of Lauryn Hill' (1998) ao vivo”, contou.
Representando o Espírito Santo, a capixaba ressaltou a importância de estar ao lado de grandes nomes do Brasil, como Bivolt, Hud Burk e Marina Gregory. “É muito importante para a gente ser convidado para esse tipo de evento, que são festivais de música. Esse é o foco do meu trabalho e representar o nosso Estado está sendo maravilhoso. Quero ver mais artistas nos próximos anos, inclusive no line up”, reforçou Morenna.
Com previsão de lançamento do primeiro álbum ainda neste ano, Morenna está colhendo frutos da música e também na moda. Recentemente, a capixaba foi notada por uma modelo internacional durante a semana de moda de Nova York. Na ocasião, a brasileira Naju usou uma jaqueta elabora pela cantora, junto com o designer Shalon Txai, em um dos eventos da NYFW.
HZ NO PLANETA
A convite do festival Planeta Brasil, a equipe de HZ cobriu os dois dias de festa, que aconteceu no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Neste sábado (24), primeiro dia de evento, passaram por lá mais de 50 artistas, entre eles, Iza, Natiruts, Duda Beat, Sticky Fingers, Ty Dolla Sign e 50 Cent, que encerrou a noite.
Já no domingo (25), a agitação em Beagá ficou por conta de Marina Sena, Vintage Culture, Baco Exu do Blues, 2 Chainz, Ms. Lauryn Hill (headline) e muito mais. Essa é a 10• edição do festival Planeta Brasil, que atraiu cerca de 80 mil pessoas em ambos dias de programação.
*O repórter viajou a convite da organização do Planeta Brasil