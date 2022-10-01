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Ana Carolina declara voto em Lula e diz ter pressa de mudar

A cantora usou suas redes sociais para declarar o seu voto. Ela citou as mortes na pandemia por falta de vacinas na gestão de Jair Bolsonaro como um dos motivos que a levaram fazer campanha para Lula (PT)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 09:21

Ana Carolina se apresenta em Vitória no próximo sábado (13)
Ana Carolina se apresenta em Vitória no próximo sábado (13) Crédito: Pedro Dimitrow
A cantora Ana Carolina usou suas redes sociais nesta sexta-feira (30) para declarar o seu voto. "Lula é o único candidato que pode vencer o 'horror' e terá meu voto no primeiro turno! Temos pressa de mudar! Basta! Chega de ver o Brasil passar vergonha diante do mundo", escreveu.
Ela citou as mortes na pandemia por falta de vacinas na gestão de Jair Bolsonaro como um dos motivos que a levaram fazer campanha para Lula (PT). "Chega de intolerância, de mediocridade, isso sem falar nos depoimentos desumanos na pandemia de Covid-19, na demora para a compra da vacina que ao final levou mais de 600 mil brasileiros a óbito."
O voto em Lula foi uma decisão mais ou menos recente. No Carnaval, festejado no fim de abril por causa da pandemia, a cantora afirmou que ainda não tinha posição política e que, por isso não havia escolhido seu candidato. "Não me defini ainda. Estou no time dos indecisos", disse, acrescentando que ainda faltava "uma série de coisas" para que optasse por alguém.

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