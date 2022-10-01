Ana Carolina declara voto em Lula e diz ter pressa de mudar

Ana Carolina se apresenta em Vitória no próximo sábado (13) Crédito: Pedro Dimitrow

A cantora Ana Carolina usou suas redes sociais nesta sexta-feira (30) para declarar o seu voto. "Lula é o único candidato que pode vencer o 'horror' e terá meu voto no primeiro turno! Temos pressa de mudar! Basta! Chega de ver o Brasil passar vergonha diante do mundo", escreveu.

Ela citou as mortes na pandemia por falta de vacinas na gestão de Jair Bolsonaro como um dos motivos que a levaram fazer campanha para Lula (PT). "Chega de intolerância, de mediocridade, isso sem falar nos depoimentos desumanos na pandemia de Covid-19, na demora para a compra da vacina que ao final levou mais de 600 mil brasileiros a óbito."