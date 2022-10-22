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Andressa Urach revela abuso sexual na infância: 'Não confio em ninguém'

A ex-modelo disse que não vai contratar alguém para ajudar a cuidar de seu filho por conta da experiência que passou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 10:21

Andressa Urach fala sobre briga com primogênito
Andressa Urach Crédito: Reprodução/Youtube/Andressa Urach Oficial
Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube na última quarta-feira, 19, Andressa Urach revelou que sofreu abuso sexual quando era criança.
A ex-modelo fez o relato durante um desabafo para seus seguidores e tocou no assunto enquanto falava sobre a criação de seu filho Leon, de 8 meses, fruto do relacionamento com o empresário Thiago Lopes.
Andressa contou que sua sogra não vai mais morar com ela e com o marido, mas que ela tomou a decisão de não contratar uma babá ou uma pessoa para ajudar a cuidar de seu filho.
Ela explicou, então, que a escolha se deve ao fato de que ela "não confia em ninguém" para cuidar de Leon por conta do trauma que passou quando era nova.
"Não vou contratar uma babá, não vou. Não confio em ninguém para cuidar do meu filho. Passei por abuso sexual na infância. Era uma pessoa muito bonitinha aos olhos do mundo, sabe? Queridinho, vovozinho, bonzinho... Não confio em ninguém", revelou.
Confira o relato de Andressa a partir dos 14 minutos de vídeo:

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