Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ator da Globo, David Júnior revela ter sofrido abuso sexual

"Falem homens, a vítima não tem culpa por ser abusada sexualmente", disse o artista, que ganhou apoio de amigos famosos e fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 11:28

O ator David Júnior
O ator David Júnior Crédito: Raquel Cunha/TV Globo
O ator David Júnior revelou nas redes sociais que já foi vítima de abuso sexual na infância. Em publicações no Instagram, o ator compartilhou uma matéria da Folha de S. Paulo e deu o seu relato. A reportagem aponta que dois a cada 10 homens sofreram abusos quando menores.
"Eu já sofri abuso sexual. Falem, homens, a vítima não tem culpa por ser abusada sexualmente. Matéria super importante da Folha de São Paulo que merece leitura e reflexão", escreveu o ator, que já esteve em produções como "Sob Pressão", “Pega Pega” (2017) e “Bom Sucesso” (2019).
Na sequência, David recebeu o apoio de amigos famosos e fãs. O também ator Milhem Cortaz foi um deles. "Eu também já sofri abuso", escreveu.
"Eu sofri três abusos. Acho que quando eu tinha uns 5 anos, o filho (14 ou 15 anos) da amiga de minha mãe me abusou. Aos 6 ou 7, minha babá me abusou e quando eu tinha uns 10, o rapaz que era uma espécie de "faz tudo" da minha escola me levou pro banheiro e também me abusou. Acho que esses fatos respondem muitas coisas, ações, modos de agir", relatou outro seguidor.
"Parabéns pelo relato corajoso e importantíssimo", disse a diretora Maria Médicis. Em caso de denúncias de violência sexual, denuncie pelo telefone 100.

Veja Também

Defesa de Ricky Martin nega acusação de abuso sexual de sobrinho

'Me cuidando', diz Klara Castanho na primeira publicação após revelar abuso sexual

Rodrigo Mussi fala sobre recuperação, cita milagre e revela abuso na infância

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 15 mil no ES
Imagem de destaque
Menino comemora fim da quimioterapia após ida ao Convento da Penha
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas leves e ricas em proteínas para a sua semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados