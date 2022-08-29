Ator da Globo, David Júnior revela ter sofrido abuso sexual

O ator David Júnior Crédito: Raquel Cunha/TV Globo

O ator David Júnior revelou nas redes sociais que já foi vítima de abuso sexual na infância. Em publicações no Instagram, o ator compartilhou uma matéria da Folha de S. Paulo e deu o seu relato. A reportagem aponta que dois a cada 10 homens sofreram abusos quando menores.

"Eu já sofri abuso sexual. Falem, homens, a vítima não tem culpa por ser abusada sexualmente. Matéria super importante da Folha de São Paulo que merece leitura e reflexão", escreveu o ator, que já esteve em produções como "Sob Pressão", “Pega Pega” (2017) e “Bom Sucesso” (2019).

Na sequência, David recebeu o apoio de amigos famosos e fãs. O também ator Milhem Cortaz foi um deles. "Eu também já sofri abuso", escreveu.

"Eu sofri três abusos. Acho que quando eu tinha uns 5 anos, o filho (14 ou 15 anos) da amiga de minha mãe me abusou. Aos 6 ou 7, minha babá me abusou e quando eu tinha uns 10, o rapaz que era uma espécie de "faz tudo" da minha escola me levou pro banheiro e também me abusou. Acho que esses fatos respondem muitas coisas, ações, modos de agir", relatou outro seguidor.