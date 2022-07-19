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Polêmica

Defesa de Ricky Martin nega acusação de abuso sexual de sobrinho

"A ideia não é apenas uma mentira, é nojenta", disse o advogado do cantor. Conforme o defensor, Sánchez - sobrinho do artista - sofre de problemas mentais e está em tratamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 09:56

Ricky Martin pode pegar até 50 anos de prisão
Ricky Martin pode pegar até 50 anos de prisão Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
A defesa do cantor Ricky Martin negou as acusações de que o artista tenha abusado sexualmente de seu sobrinho, Dennis Yadiel Sánchez (21) e disse que as alegações são "nojentas".
"Ricky Martin nunca esteve e nunca estaria envolvido em qualquer relação romântica ou sexual com seu sobrinho. A ideia não é apenas uma mentira, é nojenta", disse o advogado ao portal norte-americano Vulture. Ainda conforme o defensor, Sánchez sofre de problemas mentais e está em tratamento.
A manifestação do advogado veio após o jornal porto-riquenho EL Vocero revelar, no início desse mês, que Ricky Martin havia sido alvo de uma denúncia de agressão familiar e stalking e que, por isso, sofreu uma ordem de restrição de uma pessoa "com quem manteve relacionamento amoroso por sete meses".
Ainda conforme o portal, o cantor não teria aceitado o fim da relação e agredido a vítima, que não tinha o nome informado.

AUDIÊNCIA

A primeira audiência, segundo a imprensa norte-americana, está marcada para essa semana, na quinta-feira (21). Ainda conforme o advogado, "não vemos a hora que esse terrível caso seja arquivado assim que um juiz examinar os fatos".
O crime de incesto em Porto Rico gera uma pena de até 50 anos de prisão.
Essa é a segunda manifestação pública sobre o caso. Também o irmão do cantor, Eric Martin, já havia feito uma live sobre a situação do sobrinho e confirmado que o rapaz - que ele não revelou o nome, à época - sofria com "problemas de saúde mental". E ainda defendeu Ricky, dizendo não acreditar que o irmão faria algo do tipo.
Ricky Martin é casado, desde 2017, com o artista sírio Jwan Josef.

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