Ana Maria Braga e Louro Mané comentam boatos de briga nos bastidores

A dupla Ana Maria Braga e Louro Mané, interpretado pelo ator Fabio Caniatto, deu o que falar na última semana, após boatos de que a apresentadora teria o criticado na frente da equipe, o fazendo deixar o estúdio aos prantos. Por isso, eles decidiram comentar o assunto durante o Mais Você da última segunda-feira (18).
Ana Maria iniciou o ao vivo fazendo uma analogia ao que ela chamou de "Ali Babá e seus 30 mentirosos". Assim, a apresentadora negou a suposta situação com o colega de trabalhando. "É uma pena que as pessoas percam tempo e inventem coisas que não são reais e afetem a sensibilidade das pessoas."
Na sequência, ela declarou amor pelo personagem e seu intérprete. "A gente se ama, nunca tivemos problema nenhum. O Louro pode falar melhor porque senão podem dizer que sou uma das 30 mentirosas. O Fábio é um cabra maravilhoso e dá vida a essas figurinhas maravilhosas que a gente ama", disse.
Louro, então, concordou com a apresentadora, dizendo que Ana Maria é a coisa mais fofa que apareceu em sua vida. "Sou tão grato por você. Sinto muito meu povo, aqui a gente se ama! Beijo e não me liga", finalizou o papagaio.