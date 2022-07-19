Ana Maria Braga e Louro Mané comentam boatos de briga nos bastidores

A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, e o personagem Louro Mané Crédito: Reprodução/ Rede Globo

A dupla Ana Maria Braga e Louro Mané, interpretado pelo ator Fabio Caniatto, deu o que falar na última semana, após boatos de que a apresentadora teria o criticado na frente da equipe, o fazendo deixar o estúdio aos prantos. Por isso, eles decidiram comentar o assunto durante o Mais Você da última segunda-feira (18).

Ana Maria iniciou o ao vivo fazendo uma analogia ao que ela chamou de "Ali Babá e seus 30 mentirosos". Assim, a apresentadora negou a suposta situação com o colega de trabalhando. "É uma pena que as pessoas percam tempo e inventem coisas que não são reais e afetem a sensibilidade das pessoas."

Na sequência, ela declarou amor pelo personagem e seu intérprete. "A gente se ama, nunca tivemos problema nenhum. O Louro pode falar melhor porque senão podem dizer que sou uma das 30 mentirosas. O Fábio é um cabra maravilhoso e dá vida a essas figurinhas maravilhosas que a gente ama", disse.