Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Ana Maria Braga e Louro Mané comentam boatos de briga nos bastidores

Dupla aproveitou o ao vivo do 'Mais Você' na última segunda-feira (18) para negar a suposta situação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 09:49

A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, e o personagem Louro Mané
A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, e o personagem Louro Mané Crédito: Reprodução/ Rede Globo
A dupla Ana Maria Braga e Louro Mané, interpretado pelo ator Fabio Caniatto, deu o que falar na última semana, após boatos de que a apresentadora teria o criticado na frente da equipe, o fazendo deixar o estúdio aos prantos. Por isso, eles decidiram comentar o assunto durante o Mais Você da última segunda-feira (18).
Ana Maria iniciou o ao vivo fazendo uma analogia ao que ela chamou de "Ali Babá e seus 30 mentirosos". Assim, a apresentadora negou a suposta situação com o colega de trabalhando. "É uma pena que as pessoas percam tempo e inventem coisas que não são reais e afetem a sensibilidade das pessoas."
Na sequência, ela declarou amor pelo personagem e seu intérprete. "A gente se ama, nunca tivemos problema nenhum. O Louro pode falar melhor porque senão podem dizer que sou uma das 30 mentirosas. O Fábio é um cabra maravilhoso e dá vida a essas figurinhas maravilhosas que a gente ama", disse.
Louro, então, concordou com a apresentadora, dizendo que Ana Maria é a coisa mais fofa que apareceu em sua vida. "Sou tão grato por você. Sinto muito meu povo, aqui a gente se ama! Beijo e não me liga", finalizou o papagaio.

Veja Também

Tiago Ramos faz tatuagem para mãe de Neymar, sua ex-namorada

Gretchen lança "Fênix do Amor" e traz mensagem sobre liberdade

Piqué teria assumido traição a Shakira, mas separação foi por outro motivo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados