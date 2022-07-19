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Diva pop

"Cachorrinhas": Luísa Sonza lança clipe e promete "nova fase" em 2023

Música foi lançada em comemoração ao aniversário da cantora e ganhou vídeo com participação especial das pets de Luísa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 09:45

Luísa Sonza lançou uma nova música, 'Cachorrinhas', em comemoração ao aniversário dela nesta segunda-feira, 18
Luísa Sonza lançou uma nova música, 'Cachorrinhas', em comemoração ao aniversário dela nesta segunda-feira, 18 Crédito: Pam Martins
A cantora Luísa Sonza completou 24 anos nesta segunda-feira (18) e, para comemorar, lançou a música "Cachorrinhas". 
A canção chega um ano após o lançamento do álbum "Doce 22", marcado por um período em que a cantora enfrentou muitas questões ligadas à saúde mental, e representa a celebração das conquistas e de uma fase "mais feliz e leve" da artista.
"No ano passado, por mais que eu estivesse com as pessoas que eu amo, eu estava um caco por dentro. 'Cachorrinhas' é uma coisa cômica, engraçada, feliz e leve, da mesma forma que me sinto agora", conta a cantora durante entrevista coletiva realizada na segunda.
"Cachorrinhas" também ganhou um novo clipe, que, segundo a cantora, é um dos mais caros da carreira. Fernando Nogari, diretor responsável pela produção, revelou que o vídeo foi todo gravado em película.
"A película traz uma emoção, é a luz reagindo ao filme. E eu queria que o filme tivesse essa vida", afirma o diretor.
Luísa já tinha adiantado detalhes sobre o que esperar da nova produção no final de junho após algumas imagens do vídeo serem vazadas.
Segundo um tuíte publicado pela artista, Cachorrinhas vai encerrar uma linguagem musical que ela utiliza desde o início da carreira. “Preparem-se para um novo momento, principalmente a partir do ano que vem”, escreveu na ocasião.

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