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Filha de Susana Naspolini pede oração para a mãe: 'Médicos não sabem mais o que fazer'

A jornalista da TV Globo está enfrenta o quinto câncer. Trata-se de uma metástase no osso da bacia e se espalhou por outros órgãos do corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 13:56

Filha de Susana Naspolini, Julia chora ao revelar o estado de saúde da mãe
Filha de Susana Naspolini, Julia chora ao revelar o estado de saúde da mãe Crédito: Reprodução/Instagram
Julia Naspolini, filha da repórter da TV Globo Susana Naspolini, publicou um vídeo no perfil da mãe pedindo orações pela jornalista. O estado de saúde de Susana, que têm câncer, é gravíssimo e os médicos não sabem o que fazer, segundo a jovem de 16 anos.
A jornalista luta contra um câncer, o quinto em sua vida. Trata-se de uma metástase no osso da bacia e se espalhou por outros órgãos do corpo.
"Ela estava com metástase no osso da bacia, já tinha se espalhado pra medula óssea desde julho. Então, ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que fez ela perder o cabelo. Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, entre eles o fígado. O fígado tá muito comprometido. Ele [o médico] disse que não sabem mais o que fazer, não sabem se tem mais alguma coisa pra ser feita, e o estado dela é muito grave. Eu não sei o que fazer", disse Julia, abalada.
"A única coisa que eu consegui pensar em fazer, que eu acho que ela gostaria que eu fizesse, era pedir oração pra vocês. Eu sei o quanto ela acreditava no poder da oração. Eu sei que todo mundo que tá aqui gosta muito dela, quer muito o bem dela. Eu queria, por favor, por favor, pedir pra vocês rezarem por ela. Por favor. Que Deus dê um jeito nela. [...] Eu sei que quanto mais gente rezando, melhor. Eu vim aqui pedir, por favor, pra vocês rezarem por ela, pelo bem dela, pra ela ficar aqui com a gente", completou.
Em meio às preocupações com a saúde da mãe, a adolescente ainda teve que alertar familiares e amigos que golpistas estariam pedindo dinheiro, se passando pela mãe dela, durante a internação.
Susana, de 49 anos, enfrenta o quinto câncer em sua vida. O primeiro apareceu aos 18 anos, um linfoma de Hodkin. Em 2010, a jornalista foi diagnosticada com um tumor maligno na mama direita e, no mesmo ano, enfrentou um câncer na tireoide. Em 2016, a repórter enfrentou novamente outro câncer de mama. Em 2020, Susana descobriu que estava com metástase nos ossos.

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