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Gabriela Pugliesi dá à luz seu 1° filho com Tulio Dek: 'Exausta, mas muito feliz'

Lion nasceu na manhã desta quarta-feira, 2
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 10:13

Gabriela Pugliesi dá à luz seu 1º filho
Gabriela Pugliesi dá à luz seu 1º filho Crédito: Instagram/@eusougabriela
Gabriela Pugliesi deu à luz seu primeiro filho, Lion, com o artista Tulio Dek, na manhã desta quarta-feira, 2. A influenciadora fitness deu a notícia com várias publicações nas redes sociais sobre o momento.
Na noite de terça-feira, 1º, ela disse, no Instagram, estar a caminho da maternidade. Pugliesi só voltou a aparecer na web para anunciar o nascimento do primogênito.
Depois da chegada de Lion, ela entregou que "não dormiu nada" desde o dia anterior, quando saiu de casa. "Estou exausta, mas estou muito feliz. Obrigada por todas as mensagens", escreveu antes de descansar.
Pugliesi abraçou o filho em um vídeo e mostrou que ele ainda está com uma pulseira de identificação. Além disso, ela filmou o bebê dormindo em um berço.
Tulio também anunciou o nascimento de Lion aos seus seguidores com uma foto nos Stories do Instagram. Ele colocou a música-tema do Rei Leão, O Ciclo da Vida, como trilha sonora do momento - a obra da Disney fala sobre a relação entre pais e filhos.

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