Tatá Werneck faz homenagem a Rafael Vitti no aniversário de 27 anos do amado

Tatá Werneck fez um post em comemoração ao aniversário do marido, Rafa Vitti Crédito: Reprodução/Instagram @tatawerneck

Tatá Werneck, de 39 anos, prestou uma homenagem ao seu marido, Rafael Vitti, no aniversário de 27 anos do ator. A comediante escreveu, nesta quarta-feira (2), um texto nas redes sociais para celebrar a data do seu parceiro, com quem tem uma filha, Clara Maria, de 3 anos.

"Hoje é aniversário do homem que realizou meu sonho de construir uma família. O cara que pede carinho todo dia meia-noite e meia. Ele ensina a Caca (apelido para Claria Maria) a ser corajosa. Ensinou a Caca a cheirar todas as plantinhas. A plantar. A respeitar a natureza", escreveu ela em uma publicação no Instagram.

A humorista, como de costume, brincou com a aparência do marido. "Ele anda de natureza e pega onda e sai tão gato do mar que eu penso 'meu Deus, parece aqueles galãs de novela da Rede Globo. Aí eu lembro que ele é mesmo'", completou sobre Vitti, que atuou ao lado de Larissa Manoela em "Além da Ilusão", novela da emissora.

Tatá disse que o marido sempre questiona o motivo de ela ter se apaixonado por ele. "Meu instinto babaca me dá vontade de responder 'abdômen e pelvis', mas a verdade é que quando eu vi como você trata a natureza, os animais e as crianças, eu tive certeza de que estava diante de um ser especial. Eu te amo muito. Você é o melhor marido do mundo (depois do meio-dia. Antes disso, por favor, melhore)".