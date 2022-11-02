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Acabou do amor

Carlinhos Maia desabafa após fim do casamento: "Não vão ter o amor que tenho por ele"

Afastado das redes sociais, influenciador fez breve aparição para falar sobre as cantadas e mensagens de novos pretendentes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 13:20

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia tiveram o apartamento invadido em maio
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia se separaram em outubro Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
Carlinhos Maia fez uma sequência de stories para dizer como está se sentindo com o fim do seu casamento com Lucas Guimarães. Juntos há 13 anos, o casal colocou um ponto final na relação em 23 de outubro.
O influenciador, que havia dito que ficaria distante das redes sociais, fez alguns vídeos no Instagram para falar sobre as mensagens que vem recebendo de outras pessoas pedindo para eles darem uma nova chance ao amor.
"O meu direct é lotado de gente dizendo 'é a minha vez', todos jurando que vou casar com alguém agora para (a pessoa) ganhar fama, tudo o que se ganha quando se casa com alguém que é bem-sucedido. Podem tirar o cavalinho da chuva, viu? Quem vier agora, não vai ter nunca o amor que eu tenho por ele", disse.
Carlinhos ressaltou que nesse momento ainda não está pronto para ficar ativo na internet e agradeceu pelo apoio que vem recebendo dos fãs.
"Vocês querem que eu volte logo para cá, né? Não estou afim. São 13 anos junto de alguém que eu ainda amo demais. Confesso que estou me dando esse tempo mesmo, porque na internet tudo é tão rápido, tudo se supera muito rápido, todo mundo finge que não dói e vai para o próximo. Muito obrigado pelo apoio. Quando der, eu volto com tudo. Tenham paciência comigo", complementou.
Até o momento, Lucas não comentou sobre as falas do seu ex-marido.

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