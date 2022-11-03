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Alta

'Ressuscitei no Dia de Finados', diz Erasmo Carlos após receber alta hospitalar

Cantor de 81 anos foi internado com quadro de síndrome edemigênica; ele brincou com boatos de que teria morrido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 09:54

O cantor Erasmo Carlos
O cantor Erasmo Carlos Crédito: Instagram/@erasmocarlosbr
Erasmo Carlos, de 81 anos, teve alta hospitalar nesta quarta-feira, 2, após ser internado no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, com quadro de síndrome edemigênica. Com uma publicação nas redes sociais, o cantor comemorou a notícia e brincou com boatos de que teria morrido.
"Bem simbólico… Depois de me matarem no dia 30 [de outubro], ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital!", escreveu o artista no Instagram. Ele agradeceu pelas orações de amigos e fãs que torceram pela sua recuperação.
Os seguidores comemoraram a notícia e se divertiram com a legenda do cantor. "Que as fake news saiam de moda", escreveu um "Muita saúde", falou outro. "Vida longa, mestre!", desejou mais um.

O que é a síndrome edemigênica?

A doença é caracterizada pelo aumento do volume de líquido extravascular (fora dos vasos sanguíneos). Como consequência, a retenção causa edemas pelo corpo. As causas podem variar entre cardíacas, renais, hepáticas, hormonais, vasculares.
Erasmo desmarcou shows agendados para novembro nos Estados Unidos devido à enfermidade. No dia 4, ele se apresentaria em Orlando; no dia 10, em Miami.
Em fevereiro, o cantor lançou o disco "O Futuro Pertence À... Jovem Guarda". A obra traz oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcadas na voz de outros cantores.

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