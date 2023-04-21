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Ator de Chucky em 'Brinquedo Assassino' é investigado por mensagens sexuais a menores

Ed Gale deu vida ao boneco em três filmes da franquia e admitiu ter conversado com adolescentes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 10:01

O ator Ed Gale, que interpretou Chucky na franquia 'Brinquedo Assassino', está sendo investigado por trocar mensagens sexuais com menores
O ator Ed Gale, que interpretou Chucky na franquia 'Brinquedo Assassino', está sendo investigado por trocar mensagens sexuais com menores Crédito: Instagram/@real.ed.gale
O ator Ed Gale, de 59 anos, que interpretou Chucky em três filmes da franquia Brinquedo Assassino, está sendo investigado pela polícia americana após admitir ter enviado mensagens com conteúdo sexual para menores de idade.
De acordo com Daily Mail, o ator aparece em vídeos filmados pelo grupo de investigação Creep Catcher Unit (CC Unit) nos quais diz que conversou com pelo menos pelo menos 10 adolescentes.
Gale confessou que pretendia fazer sexo com uma pessoa com quem ele conversava e que acreditava se tratar de um garoto de 14 anos.
No vídeo, o ator foi questionado se tinha trocado mensagens com menores pelo grupo de investigação, à qual respondeu positivamente. Posteriormente, ele é informado que cometeu um crime.
Gale admitiu que compreende a gravidade de seu ato que sabe que é passível de punição. Segundo o Daily Mail, o ator não chegou a ser preso.

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