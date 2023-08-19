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Influenciadora viraliza ao expor no TikTok atitudes de clientes arrogantes de sua perfumaria

Samy Stefany posta vídeos em que reproduz situações pelas quais passa no atendimento ao público, no interior de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 11:08

Influenciadora viraliza ao expor no TikTok atitudes de clientes arrogantes de sua perfumaria
Influenciadora viraliza ao expor no TikTok atitudes de clientes arrogantes de sua perfumaria Crédito: Reprodução/Instagram/@samystefany_fernandes
Samy Stefany é obrigada a engolir alguns sapos para manter de pé a perfumaria da família em Sumaré, interior de São Paulo. Mas, para não deixar passar batido o jeito rude com que muitas vezes é tratada, ela criou um canal no TikTok para expor as respostas que daria, se tivesse coragem.
É na plataforma, onde tem mais de 250 mil seguidores, que ela criou uma espécie de diário para desabafar e colocar para fora o que pensa, mas não fala. Nos vídeos, ela faz uma encenação com a irmã de situações que já aconteceram com elas.
Um das gravações teve mais de dois milhões de visualizações e mostra a arrogância de uma cliente que a trata com desdém, reclama do preço e dá uma passa-fora daqueles em Samy. Mas o final do vídeo é de lavar a alma.
@samystefanyfr Ahhh paraaaaa vai ser chata assim…… #atendimentoaocliente #atendimentoaopublico #encenacao ♬ som original - Samy
Para quebrar o gelo, quando a cliente passou no caixa, Samy a chamou de amiga -ela costuma fazer isso para criar uma relação mais próxima com as consumidoras. "Ela não gostou e disse que não tinha me dado essa intimidade", lembra ela à reportagem.
Nos comentários, muitas foram as pessoas que apoiaram a jovem de 24 anos. "Quem trabalha com público merece um pedacinho do céu", disse Richard Kauan. A ideia para criar os vídeos veio de uma conta que ela segue que também trabalha com atendimento e passa por maus bocados com clientes mal-humorados.
Já em outro vídeo, ela simula uma discussão com uma cliente que questionou as suas dicas para descolorir o cabelo. A parceria com a irmã torna tudo mais leve. "Nós sentimos muita vontade de rir durante as gravações. Dependendo do que é, demora para sair", afirma.

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