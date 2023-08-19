William Bonner completa 10 mil dias à frente do JN e ganha homenagem da emissora Crédito: Reprodução/Instagram/@realwbonner

Nos últimos dias, seguidores estranharam as publicações de William Bonner no Instagram. O jornalista postou uma série de contagens aparentemente aleatórias, sem dar explicações. Mas, agora, o mistério foi sanado.

O apresentador completou, nesta sexta-feira (18), 10 mil dias como titular do Jornal Nacional (Globo). A conta do jornalístico postou uma homenagem a Bonner nas redes sociais e fez um vídeo com registros desde 1º de abril de 1996, quando ele estreou no jornal ao lado de Lillian Witte Fibe, até os dias de hoje.

Acabou o mistério! Se você também estava curioso pra saber que números eram aqueles nas redes do @realwbonner, a gente te conta: o tio chega hoje a uma marca histórica: são 10 mil dias como titular do #JN, desde 1º de abril de 1996.



É pra comemorar! #boanoite pic.twitter.com/CPVHc23t8F — Jornal Nacional (@jornalnacional) August 18, 2023

"É para comemorar. Boa noite", escreveu o perfil. Na gravação, é possível ver também momentos do jornalista na bancada ao lado de Fátima Bernardes, sua ex-esposa, Patrícia Poeta, que apresentou o jornal por três anos, e também com Renata Vasconcellos, âncora desde então.