Homem pede namorada em casamento com filme exibido no cinema do ES

Higor Tressmann e Jullia Schwanz: pedido de casamento no cinema Crédito: Divulgação Robson Martins

Uma história de amor que foi parar literalmente na telona. O diretor de filmes Higor Tressmann, 25 anos, criou um filme para pedir a namorada Jullia Schwanz em casamento. Tá achando pouco? A produção foi exibida numa sessão exclusiva para amigos e familiares em uma sala de um cinema de Jardim da Penha, em Vitória.

O filme é um poema que ele escreveu para ela intitulado "Onde moram as estrelas?". "Nele, eu exploro um pouco do meu sonho em encontrar a mulher dos meus sonhos. Quando adolescente, pedi a Deus uma mulher exatamente com as características de Jullia, mas depois cresci e acabei esquecendo disso. No primeiro encontro, me lembrei desse pedido e senti como se estivesse recebendo um presente dos céus. As estrelas simbolizam essa conexão entre o tempo, o amor e o eterno", conta.

O cinema sempre esteve presente na história do casal. Foi, inclusive, onde aconteceu o primeiro beijo. "No dia do pedido, tínhamos apenas o período da manhã para fazer essa ação. Como não existem exibições de filmes às 10h30, precisei inventar que iria dar uma palestra sobre o Cinema Brasileiro em um evento fechado do próprio cinema. Deu certo", explica Higor sobre como conseguiu levar Julia até o espaço num horário que estaria normalmente fechado.

Meu coração parecia que ia sair pela boca, de tão ansioso que eu estava. Era um mix de nervosismo, emoção e felicidade

A SURPRESA DELA

A consultora de imagem e estilo Jullia Schwanz, 24 anos, não esperava ser pedida em casamento dessa forma. "Cada palavra dita fez muito sentindo para nossa história. E jamais pensei que o pedido de casamento seria no cinema, com toda nossa família e amigos presentes".

Ela conta que filmes são uma paixão do casal e que eles sempre conversam sobre estreias nas telonas. "Mas o Higor investiu numa história muito redonda e sem brechas. No caminho, estávamos conversando justamente sobre o que ele poderia falar no discurso sobre a importância do cinema brasileiro, já que estávamos muito 'atrasados'. Não teve brecha alguma, minha ficha no momento demorou a cair porque eu jurava que o filme era algum projeto autoral dele. Tive até que perguntar em seu ouvido depois se estava mesmo sendo pedida em casamento", lembra.

Eu não sei descrever em palavras como fiquei contente e em choque com a surpresa. Não esperava mesmo, me senti muito amada

Pedido de casamento de Higor Tressmann a Jullia Schwanz

Agora, ela está com a expectativa do casamento. "Espero que seja tão magnífico quanto ao dia do pedido, que possamos comemorar com nossos familiares e amigos. Agora o casamento em si, viver uma vida inteira com Higor, será a experiência mais maravilhosa que eu poderia nem sonhar em um dia em pedir".

O FILME

A ideia de criar um filme para pedir a namorada em casamento surgiu durante uma conversa de Higor com um amigo. "Ele compartilhou comigo uma frase que deixou uma profunda marca: 'A linguagem do amor de um artista é transformar a pessoa amada em arte'. Essas palavras ressoaram intensamente em mim. Jullia e eu já namorávamos há cinco anos, e eu desejava criar algo verdadeiramente surpreendente e impactante para expressar meu amor por ela. Sendo um diretor de filmes, surgiu em minha mente a ideia de manifestar esse amor na linguagem que melhor domino: a da arte. E não existe lugar melhor para compartilhar essa obra do que em um cinema", conta o diretor.

Do roteiro até a finalização, foram quase seis meses de preparação. Higor contou com a ajuda de Mano Birck, seu sócio, e do diretor de fotografia, Matheus Triunfo, para executar as gravações. "Para as cenas que Jullia aparecia, falei com ela que era para um comercial de uma marca que estávamos produzindo. No final, finalizamos o filme uma semana antes da data marcada no cinema. Ao mesmo tempo, entrei em contato com o Cine Jardins, compartilhei a ideia e eles abraçaram instantaneamente e me ajudaram em toda a operação para o grande dia", conta. Ele convidou a família para a surpresa e, como a sala é escura, ela nem percebeu os convidados especiais.