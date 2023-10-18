Vitória recebe a turnê nacional de Ritchie em janeiro de 2024

Ritchie faz show em Vitória em janeiro de 2024 Crédito: Instagram @richardcourt

"Inglês mais brasileiro que se tem notícia" (desculpe o clichê!) e ícone da cultura pop dos anos 1980, Ritchie comemora 40 anos de seu maior sucesso, "Menina Veneno", rodando o país com o show "A Vida Tem Dessas Coisas". O espetáculo aporta em Vitória em 13 de janeiro, no Espaço Patrick Ribeiro. Os ingressos já estão à venda pela internet.

A inesquecível "Menina Veneno" atravessou quatro décadas sendo cantada por todo o país, não importa a geração. Neste tempo, a canção chegou a receber regravações de Zezé di Camargo (2001) e Luciano e Babado Novo (2021). Nada mais justo que a faixa seja o chamariz para a comemoração dos 40 anos de lançamento do álbum "Voo de Coração", do qual o hit fez parte. Abaixo, sinta a vibe nostálgica do clipe original de "Menina Veneno".

Votando a falar da turnê, o espetáculo vai agradar em cheio aos fãs do carismático artista. No set-list músicas igualmente inesquecíveis, como "A Mulher Invisível", "Casanova", "Pelo Interfone" (uma das preferidas da galera de HZ, confira música abaixo) e "Transas", além da própria "Menina Veneno" e de "A Vida Tem Dessas Coisas", que dá nome ao show.

Vitória é a última cidade a receber o show, pelo menos a primeira temporada da turnê, em janeiro do ano que vem. Iniciada em agosto, "A Vida Tem Dessas Coisas" já passou por Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, onde o artista dividiu o palco com o também inglês Steve Hackett, e Belo Horizonte.

Nesta semana, rola apresentações em Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Em novembro, a trupe passa por Aracaju, Salvador, Teresina e Picos/PI. Em dezembro, tem performances Fortaleza e Recife, para depois voltar para a Cidade Maravilhosa.

A VIDA TEM DESSAS COISAS - SHOW DE RITCHIE EM VITÓRIA