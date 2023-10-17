Marien Calixte Jazz Music Festival terá Silibrina e Azymuth entre os convidados Crédito: Reprodução

Um dos eventos musicais que se firmaram - e ganharam relevância - no recente calendário cultural capixaba, o Marien Calixte Jazz Music Festival chega a sua quarta edição, com apresentações que acontecem de sexta (20) a domingo (22), no Parque Casa do Governador, em Vila Velha, com ingressos esgotados para os três dias.

A curadoria e direção é de Simone Marçal e Daniel Morelo, que buscam mesclar gerações de artistas diferentes com origens musicais distintas entre si.

Para a edição de 2023, serão dois dias de programação principal com Azymuth, Ana Karina Sebastião, Silibrina, Baobab Trio convida Marcelo Coelho, Thaysa Pizzolato e Heptasopro convida Léo de Paula, bem como a já tradicional banda do festival Malê Dixieland.

Além disso, o encontro trará a Masterclass sobre Circulação Instrumental e Trilhas Sonoras, com Gabriel Nóbrega, do Silibrina, no sábado (21), também com convites esgotados.

Para o domingo, a novidade é uma programação especial para as crianças, com Banda da Flor, Vitor Passarim, com o show "As Fantásticas Histórias Mágicas", e "O Homem Excêntrico Musical". O festival será transmitido ao vivo pela TVE – TV Educativa e pelo canal do YouTube do festival

ATRAÇÕES

Entre os convidados confirmados, um dos destaques é Azymuth. Combinando soul, funk e jazz com o samba, a banda é responsável por criar um som e estilo próprio que deram o nome de "Samba Doido (CrazySamba)".

A baixista Ana Karina Sebastião, por sua vez, apresenta um repertório com músicas autorais, como seu primeiro single, "Groovin", e o último lançamento, "Nega Ninja", além de composições inéditas que estarão em seu próximo EP. Ana se apresenta com Thiaguinho Silva (bateria), Raphael DanTop (teclado), Thiago Souza (sax), Dennys Silva (percussão).

Com influências de jazz, pop e de ritmos da cultura de raiz, como frevo, maracatu e baião, o Silibrina apresenta composições onde manifesta a brasilidade. Piano, baixo, guitarra e metais se juntam a instrumentos de percussão como caracaxá, ganzá, timbal, alfaia, gonguê e o pandeiro. Com apresentações na América Latina, Estados Unidos, Canadá e Europa, a banda liderada pelo pianista Gabriel Nóbrega conta com dois discos na bagagem: "O Raio" (2017) e "Estandarte" (2019).

O Baobab Trio se destaca como um dos grupos mais representativos da cena instrumental do ES. Eles unem a capacidade multi-instrumentista de seus integrantes a uma visão de abertura para a World Music, Fusion, música brasileira, música improvisada e repertório autoral. Formado por Edu Szajnbrum, Fabiano Araújo e Wanderson Lopez, o grupo convida o saxofonista Marcelo Coelho para o show inédito "Baobab Elétrico".

O show “HeptaSopro Convida Léo de Paula” é formado pelas composições do flautista Matheus Viana e um solo do percussionista Léo de Paula e tem como mote diversas passagens da vida dos dois compositores. As músicas "Choro Alterado", "Casa Arrumada" e "Varandão em Pelotas" fazem parte do primeiro EP, intitulado "HeptaSopro".

Outra convidada da quarta edição do Marien Calixte, Thaysa Pizzolato apresenta seu projeto instrumental, uma viagem sonora guiada por sintetizadores. Com um EP lançado ("Low Hype Machine"), reserva ainda para 2023 diversos lançamentos: do single "Gemini" ao EP "You Are", trabalhos que poderão ser ouvidos em primeira mão no evento de Vila Velha.

Mr. Dedus é DJ e estudioso da música e vai comandar um set-list especial em comemoração ao aniversário de Marien Calixte, que completaria 88 anos em 20 de outubro de 2023, dia da abertura do festival. O artista promete nostalgia e encantamento na abertura - sexta (20) - e no segundo dia, sábado (21).

A Malê Dixieland será a atração nos intervalos entre os shows, com uma versão da Malê Kids no domingo (22), comandada pelo maestro Eduardo Lucas. Nos dois primeiros dias, mostram um repertório instrumental e jazzístico com interpretações de diversos clássicos e, no domingo, rola uma performance repleta de magia, indo das músicas clássicas infantis a cartoons e trilhas de animes.

4ª EDIÇÃO DO MARIEN CALIXTE JAZZ MUSIC FESTIVAL

QUANDO: s exta (20) a domingo (22) no Parque Cultural Casa do Governador. R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha

exta (20) a domingo (22) no Parque Cultural Casa do Governador. R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha HORÁRIOS: A partir das 18h, sexta-feira e sábado, e a partir das 14h, no domingo

A partir das 18h, sexta-feira e sábado, e a partir das 14h, no domingo ATENÇÃO: Os ingressos para os três dias de evento estão esgotados. O festival será transmitido pela TVE - TV Educativa e pelo canal do YouTube do evento

PROGRAMAÇÃO