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Horror no gelo

A Sociedade da Neve ganhará documentário na Netflix

Longa sobre acidente de avião nos Andes em 1972 entrou na lista de dez mais vistos em língua não inglesa na plataforma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 13:20

Cena do filme espanhol A Sociedade da Neve, que estreia na Netflix
Cena do filme espanhol A Sociedade da Neve, que estreia na Netflix Crédito: Netflix
Depois de ser indicado ao Globo de Ouro, o filme A Sociedade da Neve, sobre o acidente de avião com um time de futebol uruguaio na Cordilheira dos Andes nos anos 1970, tornou-se um dos dez filmes em língua não inglesa mais vistos na Netflix.
O diretor do filme, o espanhol Juan Antonio Bayona, disse nesta quarta-feira (17) em sua conta no X, o antigo Twitter, que o longa teve 51 milhões de visualizações em dez dias e ficou em primeiro lugar nos mais vistos na plataforma de streaming em 93 países.
Para comemorar a notícia, a Netflix lançará um documentário de 36 minutos sobre as filmagens de "A Sociedade da Neve", que trará cenas de bastidores, entrevistas com o elenco, a equipe do filme e o diretor, além de conversas com sobreviventes do acidente. Ainda não há data de lançamento. O filme foi pré-indicado ao Oscar nas categorias de efeitos visuais, maquiagem e trilha sonora.

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