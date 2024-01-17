A Sociedade da Neve ganhará documentário na Netflix

O diretor do filme, o espanhol Juan Antonio Bayona, disse nesta quarta-feira (17) em sua conta no X, o antigo Twitter, que o longa teve 51 milhões de visualizações em dez dias e ficou em primeiro lugar nos mais vistos na plataforma de streaming em 93 países.

Para comemorar a notícia, a Netflix lançará um documentário de 36 minutos sobre as filmagens de "A Sociedade da Neve", que trará cenas de bastidores, entrevistas com o elenco, a equipe do filme e o diretor, além de conversas com sobreviventes do acidente. Ainda não há data de lançamento. O filme foi pré-indicado ao Oscar nas categorias de efeitos visuais, maquiagem e trilha sonora.