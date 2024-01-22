De Duna 2 a Deadpool 3: 5 lançamentos do cinema mais aguardados de 2024

O esperado Duna 2 estreia em março deste ano Crédito: Warner

O primeiro mês de 2024 está quase na metade e os cinéfilos de plantão já tem muito o que comemorar, pois alguns dos filmes mais aguardados da temporada prometem lotar as salas de cinema nos próximos meses. Um dos destaques é o famoso filme ‘Deapool 3’, que narra a história do anti-herói mais querido da Marvel. Outro filme muito aguardado é a sequência de sucesso de ‘Duna’, que representa o segundo capítulo da série de ficção cientifica.

Além destes, o retorno das quartas-feiras rosas já é uma realidade, visto que a estreia de ‘Meninas Malvadas: O Musical’, adaptação do musical homônimo da Broadway, tem gerado inúmeros comentários positivos nas redes sociais. Para o público infantil, o destaque fica por conta de ‘Meu Malvado Favorito 4’, que retorna com os pequenos minions para mais uma comédia de animação.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do ano que você não pode perder!

1. Divertida Mente 2 (13/06)

Dirigido por Kelsey Mann, a animação de sucesso que narra as emoções de Riley estreia nos cinemas em junho deste ano. E para aguçar a curiosidade dos fãs, a Disney divulgou detalhes da sequência, que agora mostrará a protagonista lidando com outros tipos de emoções.

“Quando era criança, vimos Riley Andersen explorando suas emoções primárias: Alegria, Tristeza, Nojo, Raiva e Medo. Agora, veremos Riley entrando na fase da adolescência e enfrentando novas dilemas… e novas emoções.”

Além disso, Kelsey Mann revelou que a segunda parte da história não contará com “nojinho”, a típica personagem verdinha, enjoada e metida que antes evitava que a jovem entrasse em situações que ela julgava não serem boas.

2. Duna 2 (01/03)

Dando sequência a trajetória de Paul Atreides (Timothée Chalamet), a produção dirigida por Denis Villeneuve narra os fatos do segundo capítulo da história.

No filme, o protagonista se une a Chani e aos Fremen em busca de vingança contra os conspiradores que destruíram a sua família, tudo isso enquanto tenta lidar com os seus novos poderes. Além disso, testemunha uma Guerra Santa em seu nome espalhando-se por todo o universo conhecido, quando ele terá que decidir entre o amor de sua vida ou o destino da nação.

3. Meu Malvado Favorito 4 (03/07)

Um dos filmes de animação mais adorados pelo público, ‘Meu Malvado Favorito 4’ já tem data de estreia e chegará aos cinemas no mês de julho.

Apesar dos detalhes sobre a trama não terem sido revelados, já sabemos que o elenco de dublagem foi mantido pela Universal Pictures e a Illumination e trará de volta nomes como Steve Carell (Gru), Kristen Wiig (Lucy) e Pierre Coffin (Minions). Além disso, Chris Renaud, que dirigiu os dois primeiros filmes, também retorna para a quarta parte com Patrick Delage (co-diretor) e Mike White (roteirista).

4. Deadpool 3 (26/07)

Cena do filme Deadpool 3, que estreia em 2024 Crédito: Disney

Estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, a obra ainda é um grande mistério para os fãs, isso porque não foram reveladas muitas informações sobre o que poderá ser abordado na trama até o momento.

No entanto, algumas imagens das gravações já foram divulgadas e, segundo rumores dos internautas, o multiverso poderá ser explorado na nova sequência, o que explicaria a presença do Wolverine no longa.

5. Venom 3 (08/11)

Uma das grandes apostas da Sony Pictures para o ano, ‘Venom 3’ está marcado para chegar nas telinhas dos cinemas em novembro deste ano. Assim, os fãs ainda terão que aguardar um bom tempo para a estreia do longa e para saber mais sobre a sinopse do filme.