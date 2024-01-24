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Streaming

Netflix promete segunda temporada de 'Round 6' para 2024, diz site

Apesar de não cravar uma data, plataforma já prepara lançamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 09:35

Série sul-coreana
Série sul-coreana "Round 6" é um dos maiores sucessos da Netflix Crédito: Netflix
A Netflix vai lançar ainda em 2024 a segunda temporada da série "Round 6". A revelação foi feita por executivos da plataforma em uma carta para acionistas na última terça-feira (23), segundo a Variety.
"Olhando para o futuro, apesar das greves do ano passado terem recuado o lançamento de alguns títulos, temos uma grande e ousada lista para 2024. O público poderá escolher entre dramas de sucesso como 'The Diplomat', 'Bridgerton' e 'Round 6'", diz trecho do comunicado.
A primeira temporada de nove episódios foi lançada em 2021 e foi indicada a 14 Emmys, ganhando seis deles.
A série fez tanto sucesso que recentemente a Netflix lançou reality de desafio que colocou 456 pessoas para disputarem o mesmo prêmio que aparece na saga. E uma segunda temporada também já está confirmada.

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