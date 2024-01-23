Veja lista de brasileiros que votam no Oscar, com Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (23) serão conhecidos os indicados ao Oscar, escolhidos por votação entre os mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que reúne profissionais de diversos países do mundo, incluindo dezenas do Brasil.

Todos os membros da academia precisam estar envolvidos de alguma forma no setor cinematográfico, mas a associação não se restringe aos criativos também estão inclusos executivos, profissionais de marketing e relações públicas.

Nos últimos anos, a academia tomou medidas para diversificar o seu quadro de membros. Ela adiciona novos integrantes uma vez por ano.

Neste ano, há grande expectativa para as indicações de "Oppenheimer" e "Barbie", grandes sucessos de bilheteria no ano passado.

Veja na lista abaixo os brasileiros que fazem parte da academia e votam nos filmes que serão premiados na cerimônia do Oscar, dia 10 de março, em Los Angeles.

Adriano Goldman (diretor de fotografia)

Affonso Beato (diretor de fotografia)

Alê Abreu (diretor e animador)

Alice Braga (atriz)

Andrea Barata Ribeiro (produtora)

Anita Rocha da Silveira (diretora)

Anna Muylaert (diretora)

Anna Van Steen (maquiadora)

Antonio Pinto (compositor)

Bruno Barreto (diretor)

Cacá Diegues (diretor)

Carlinhos Brown (compositor)

Carlos Saldanha (diretor e animador)

Carolina Markowicz (diretora)

Daniel Rezende (diretor e montador)

Emilio Domingos (documentarista)

Fabiano Gullane (produtor)

Felipe Lacerda (montador)

Fernanda Montenegro (atriz)

Fernando de Goes (cientista de computação)

Fernando Meirelles (diretor)

Helena Solberg (diretora)

Heloísa Passos (diretora)

Ilda Santiago (curadora)

Jefferson De (diretor)

João Atala (documentarista)

João Moreira Salles (documentarista)

José Padilha (diretor)

Karen Akerman (editora e produtora)

Karen Harley (montadora)

Karim Aïnouz (diretor)

Kleber Mendonça Filho (diretor)

Laís Bodanzky (diretora)

Lula Carvalho (diretor de fotografia)

Marcelo Zarvos (compositor)

Maria Augusta Ramos (documentarista)

Mauricio Osaki (diretor)

Mauricio Zacharia (roteirista)

Paula Barreto (produtora)

Pedro Kos (documentarista)

Petra Costa (documentarista)

Renato dos Anjos (supervisor de animação)

Rodrigo Santoro (ator)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Sara Silveira (produtora)

Selton Mello (ator e diretor)

Sérgio Mendes (compositor)

Sônia Braga (atriz)

Vânia Catani (produtora)

Vera Blasi (roteirista)

Wagner Moura (ator e diretor)

Waldir Xavier (engenheiro de som)