Oscar 2024: saiba onde assistir aos filmes indicados

01

Oppenheimer

Baseado no livro de Kai Bird e Martin J. Sherwin, conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico que comandou o Projeto Manhattan —que tinha a missão de criar a bomba atômica. O filme vai e volta no tempo para mostrar também, anos depois, uma investigação sobre a relação de Oppenheimer com comunistas. 13 indicações: Melhor filme, direção, ator (Murphy), ator coadjuvante (Downey Jr.), atriz coadjuvante (Blunt), roteiro adaptado, direção de arte, fotografia, edição, trilha sonora, figurino, som e maquiagem e cabelo Volta ao cartaz nos cinemas nesta quinta (25); também disponível para locação em Apple TV+, Amazon Prime Video e Google Play (a partir de R$ 14,90)

02

Pobres Criaturas

Um brilhante e heterodoxo cientista traz uma jovem de volta à vida. Ansiosa para aprender sobre a vida, ela foge com um advogado astuto. 11 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Stone), ator coadjuvante (Ruffalo), roteiro adaptado, direção de arte, fotografia, edição, trilha sonora, figurino e maquiagem e cabelo Estreia nos cinemas em 1º/2

03

Assassinos da Lua das Flores

Na virada do século 20, o petróleo transformou o povo indígena osage em uma nação rica do dia para a noite. Nos anos 1920, depois que um jovem branco se casa com uma osage, misteriosos assassinatos começam a acontecer entre os indígenas, atraindo a atenção do FBI. 10 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Gladstone), ator coadjuvante (De Niro), trilha sonora, canção ("Wahzhazhe"), direção de arte, fotografia, edição e figurino Em cartaz na Apple TV+

04

Barbie

Quando a Barbie estereotipada começa a ter problemas de aparência e personalidade, ela precisa deixar a Barbieland e encontrar a solução no mundo dos humanos. Ela é acompanhada por Ken, que se depara com o conceito do patriarcado. 8 indicações: Melhor filme, ator coadjuvante (Gosling), atriz coadjuvante (Ferrera), roteiro adaptado, direção de arte, figurino e canção ("I'm Just Ken" e "What Was I Made For?") Disponível no HBO Max

05

Maestro

Cinebiografia do consagrado compositor Leonard Bernstein (1918-1990), focada na história de amor com altos e baixos entre o maestro e a atriz Felicia Montealegre Cohn Bernstein (1922-1978), que se conheceram em uma festa em 1946 e ficaram juntos até a morte dela. 7 indicações: Melhor filme, ator (Cooper), atriz (Mulligan), roteiro original, fotografia, som e maquiagem e cabelo Disponível na Netflix

06

Os Rejeitados

Um professor mal-humorado é forçado a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ele acaba criando um vínculo improvável com um deles e com a cozinheira-chefe da escola. 5 indicações: Melhor filme, ator (Giamatti), atriz coadjuvante (Da’Vine), roteiro original e edição Em cartaz nos cinemas

07

Anatomia de uma Queda

Escritora mora com o marido e o filho numa isolada casa nos alpes. Quando ele aparece morto, a polícia passa a tratá-la como principal suspeita. Aos poucos, o julgamento do caso expõe a conturbada relação do casal. 5 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Hüller), roteiro original e edição Estreia nos cinemas nesta quinta (25)

08

Zona de Interesse

Uma família alemã vive uma vida idílica em uma bela casa de campo com jardim. O problema é que o chefe da família é o comandante de Auschwitz, e a casa fica ao lado do campo de concentração durante a Segunda Guerra. 5 indicações: Melhor filme, direção, roteiro adaptado, filme internacional e som Estreia em 15/2

09

American Fiction

Escritor cansado de ver o sistema lucrar com o entretenimento negro usa um pseudônimo para escrever um livro que o leva ao coração da hipocrisia e da loucura que ele diz desprezar. 5 indicações: Melhor filme, ator (Wright), ator coadjuvante (Brown), roteiro adaptado e trilha sonora. Sem previsão de estreia

10

Vidas Passadas

Em Seul, Nora e Hael veem sua conexão terminar quando a família dela se muda para o Canadá. Mais de 20 anos depois, ele vai visitá-la em Nova York, onde confrontam suas escolhas de vida. 2 indicações: Melhor filme e roteiro adaptado Estreia nesta quinta (25)

11

Nyad