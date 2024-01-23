Oscar 2024: saiba onde assistir aos filmes indicados

Saíram as indicações ao Oscar na manhã desta terça-feira (23). Isso significa que já é possível fazer aquela lista para maratonar os principais indicados nas salas de cinema e no streaming.
Campeão de indicações, com 13, "Oppenheimer" pode ser visto em streaming, no sistema de VOD. O longa também reestreia nos cinemas, sendo uma boa chance para quem não conseguiu ver ainda ao filmaço de Christopher Nolan.
Entre os nomeados para melhor filme, há também dois títulos que estreiam nesta quinta (25): "Anatomia de uma Queda" e "Vidas Passadas", ou mesmo produções que chegam aos cinemas em fevereiro, como "Zona de Interesse" e "Pobres Criaturas".
Outros já chegaram no streaming, caso de "Maestro", "Assassinos da Lua das Flores" e "Barbie". Confira abaixo onde assistir aos indicados do Oscar e se programe para ficar em dia antes da cerimônia, no dia 10 de março.
01
Oppenheimer
Baseado no livro de Kai Bird e Martin J. Sherwin, conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico que comandou o Projeto Manhattan —que tinha a missão de criar a bomba atômica. O filme vai e volta no tempo para mostrar também, anos depois, uma investigação sobre a relação de Oppenheimer com comunistas. 13 indicações: Melhor filme, direção, ator (Murphy), ator coadjuvante (Downey Jr.), atriz coadjuvante (Blunt), roteiro adaptado, direção de arte, fotografia, edição, trilha sonora, figurino, som e maquiagem e cabelo Volta ao cartaz nos cinemas nesta quinta (25); também disponível para locação em Apple TV+, Amazon Prime Video e Google Play (a partir de R$ 14,90)
02
Pobres Criaturas
Um brilhante e heterodoxo cientista traz uma jovem de volta à vida. Ansiosa para aprender sobre a vida, ela foge com um advogado astuto. 11 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Stone), ator coadjuvante (Ruffalo), roteiro adaptado, direção de arte, fotografia, edição, trilha sonora, figurino e maquiagem e cabelo Estreia nos cinemas em 1º/2
03
Assassinos da Lua das Flores
Na virada do século 20, o petróleo transformou o povo indígena osage em uma nação rica do dia para a noite. Nos anos 1920, depois que um jovem branco se casa com uma osage, misteriosos assassinatos começam a acontecer entre os indígenas, atraindo a atenção do FBI. 10 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Gladstone), ator coadjuvante (De Niro), trilha sonora, canção ("Wahzhazhe"), direção de arte, fotografia, edição e figurino Em cartaz na Apple TV+
04
Barbie
Quando a Barbie estereotipada começa a ter problemas de aparência e personalidade, ela precisa deixar a Barbieland e encontrar a solução no mundo dos humanos. Ela é acompanhada por Ken, que se depara com o conceito do patriarcado. 8 indicações: Melhor filme, ator coadjuvante (Gosling), atriz coadjuvante (Ferrera), roteiro adaptado, direção de arte, figurino e canção ("I'm Just Ken" e "What Was I Made For?") Disponível no HBO Max
05
Maestro
Cinebiografia do consagrado compositor Leonard Bernstein (1918-1990), focada na história de amor com altos e baixos entre o maestro e a atriz Felicia Montealegre Cohn Bernstein (1922-1978), que se conheceram em uma festa em 1946 e ficaram juntos até a morte dela. 7 indicações: Melhor filme, ator (Cooper), atriz (Mulligan), roteiro original, fotografia, som e maquiagem e cabelo Disponível na Netflix
06
Os Rejeitados
Um professor mal-humorado é forçado a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ele acaba criando um vínculo improvável com um deles e com a cozinheira-chefe da escola. 5 indicações: Melhor filme, ator (Giamatti), atriz coadjuvante (Da’Vine), roteiro original e edição Em cartaz nos cinemas
07
Anatomia de uma Queda
Escritora mora com o marido e o filho numa isolada casa nos alpes. Quando ele aparece morto, a polícia passa a tratá-la como principal suspeita. Aos poucos, o julgamento do caso expõe a conturbada relação do casal. 5 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Hüller), roteiro original e edição Estreia nos cinemas nesta quinta (25)
08
Zona de Interesse
Uma família alemã vive uma vida idílica em uma bela casa de campo com jardim. O problema é que o chefe da família é o comandante de Auschwitz, e a casa fica ao lado do campo de concentração durante a Segunda Guerra. 5 indicações: Melhor filme, direção, roteiro adaptado, filme internacional e som Estreia em 15/2
09
American Fiction
Escritor cansado de ver o sistema lucrar com o entretenimento negro usa um pseudônimo para escrever um livro que o leva ao coração da hipocrisia e da loucura que ele diz desprezar. 5 indicações: Melhor filme, ator (Wright), ator coadjuvante (Brown), roteiro adaptado e trilha sonora. Sem previsão de estreia
10
Vidas Passadas
Em Seul, Nora e Hael veem sua conexão terminar quando a família dela se muda para o Canadá. Mais de 20 anos depois, ele vai visitá-la em Nova York, onde confrontam suas escolhas de vida. 2 indicações: Melhor filme e roteiro adaptado Estreia nesta quinta (25)
11
Nyad
Acompanha a vida da atleta Diana Nyad, interpretada por Annette Bening. Após três décadas fora da água, a ex-maratonista aquática que virou jornalista esportiva decide ser a primeira pessoa a concluir os 177 km que separam Cuba da Flórida sem uma gaiola de proteção contra tubarões. 2 indicações: Melhor atriz (Bening) e atriz coadjuvante (Foster) Disponível na Netflix