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Anatomia de uma Queda usa crise familiar em suspense inteligente sobre assassinato

Indicado ao Oscar de Melhor Filme e vencedor da Palma de Ouro em Cannes, longa de Justine Triet acompanha processo que evolui para análise sobre um drama conjugal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 13:51

Cena do filme
Cena do filme "Anatomia de uma Queda", em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Diamond Films
Desde o título, Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, evoca seu antecessor, Anatomia de um Crime, lançado por Otto Preminger em 1959. Ambos são filmes de tribunal, girando em torno da verdade e da dificuldade, talvez impossibilidade, de chegar a ela.
As circunstâncias, porém, são bem outras: o filme de 1959 remetia aos rescaldos da caça às bruxas macartista, requentada pela Guerra Fria. Nos Estados Unidos, a paranoia fazia vizinhos se estranharem, perguntando um se o outro seria agente comunista. O tribunal, frequente no cinema da época, era o lugar onde se tentava distinguir o falso do verdadeiro.
Os tempos são outros. Os julgamentos são sumários e nem é preciso passar por tribunais: na internet, sábios palpiteiros já conhecem a verdade sobre mais ou menos tudo.
Os novos tempos fazem de Anatomia de uma Queda um processo menos do crime, ou suicídio, que se discute a autoria, do que da leviandade com que se distribui justiça em lugares como redes sociais, com repercussões imediatas na realidade.
O contrapé desses ritos sumários é o que apresenta o filme Justine Triet. Ali, a bem-sucedida escritora alemã Sandra Voyter - a excepcional Sandra Hüller - tem de se entender com o fracasso do marido e um filho com deficiência visual profunda. Passemos pelo fato que o problema do filho surgiu de um acidente provocado pelo pai. O fato é que as repercussões sobre o casamento foram profundas.
E mais profundas ainda se tornam quando Samuel, o marido, morre de uma queda da sacada da casa onde moram, nos alpes franceses. Casa isolada e onde não havia ninguém exceto a mulher e o falecido. Obviamente, a mulher se torna suspeita.

NARRATIVA

Triet tem a elegância e a delicadeza de nos conduzir ao labirinto retórico de um tribunal de júri, onde as evidências somem e reaparecem conforme advogados e promotores. O quadro do julgamento passa, em grande medida, por uma anatomia do casamento e seus percalços. Não são poucos, a começar pelos abalos que o sucesso da mulher provoca no marido, que não consegue escrever um romance sequer, enquanto Sandra engata best-seller atrás de best-seller.
Não é só. Ele é francês, ela, alemã. Para todos se entenderem melhor, se comunicam em inglês. Ela não mora em seu lugar favorito  para agradar o marido, que, por sua vez, morre de ciúmes dela e não só pelo êxito literário.
Vamos e venhamos, à parte a sobrecarga com a visão deficiente do filho, não são problemas assim tão inéditos. E nem as suas discussões - triviais, elevadas à condição de quase prova do crime em certos momentos. A crise conjugal é um acessório importante, mas ainda assim um acessório à questão central tratada por Triet.
Ela é: onde está a verdade? Como distinguir o real do imaginário? O fato da ficção? Sobretudo se o que o filme mostra é fatos serem matéria-prima de ficções verborrágicas com que se procura convencer os jurados.
Longa venceu a Palma de Ouro e concorre ao Oscar nas principais categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz
Longa venceu a Palma de Ouro e concorre ao Oscar nas principais categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz Crédito: Diamond Filmes
Entre tantas palavras, o filme evolui focando muito mais nos rostos dos personagens, em seus sofrimentos e perplexidades. Eles estão envolvidos no caos judiciário, quer dizer, nessa busca da verdade em que é impossível distinguir até aquilo em que se crê verdadeiramente de atitudes e discursos que se adotam por pura conveniência.
O parto da verdade é difícil - se é que é possível - e por mil e um motivos a mulher é fragilizada durante um processo dessa natureza. Mais do que tudo, a justiça é também um rolo compressor pronto a amassar todos os lados interessados em favor da vaidade de seus operadores.
O que faz ressaltar essa imensa vaidade jurídica - na verdade, humana, pois tudo, sobretudo os desencontros do casal, giram em torno da vaidade - é a imensa modéstia com que Triet conduz a ação. A cada instante seu empenho está em mostrar o funcionamento das falíveis instituições com o máximo de discrição.
Seu trabalho, suas posições e movimentos de câmera não estão lá para "brilharecos", mas para revelar algo - o que não impede que a cena em que o marido aparece morto, sangue sobre a neve, logo no início, já leve o espectador a ver que não está mexendo com qualquer uma.
Essa arte que se esconde enquanto mostra com rigor talvez seja uma das razões que levou Triet a ganhar a Palma de Ouro em Cannes no ano passado.

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