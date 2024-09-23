Projeto de circulação musical gratuito do Brasil chega ao Espírito Santo

O Espírito Santo se prepara para receber o Sonora Brasil, o maior projeto de circulação musical gratuito do país promovido pelo Sesc. Nesta segunda-feira (23), a turnê com o tema “Encontros, Tempos e Territórios” inicia em Cachoeiro de Itapemirim, seguindo posteriormente para São Mateus e Vitória.
O objetivo do projeto é proporcionar encontros entre artistas cujas obras e trajetórias refletem a diversidade musical do Brasil. A programação em Cachoeiro de Itapemirim começa hoje (23), às 18h com a dupla alagoana Chau do Pife e Andréa Lais. O espetáculo destaca a tradição do pife na música nordestina, combinada com a cultura de Alagoas. Amanhã se apresentam novamente, às 20h, no Sesc Glória, em Vitória.
A cantora Andréa Laís expressou nas redes sociais seu carinho pelo Espírito Santo: “Dessa vez vamos levar Alagoas para a região sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Dois lugares que gosto muito. Estamos prontos, com a bagagem cheia de vontade de fazer arte e emocionar.”
Em São Mateus e Vitória, entre os dias 24 e 28 de setembro, o público terá a oportunidade de assistir a apresentações de diversos artistas, representantes de várias regiões do Brasil, incluindo Fernando César e Tiago Tunes (Distrito Federal), Bado, Quilomboclada e Sandra Braids (Rondônia), e Melina Mulazani (Paraná). Em Vitória, o Sesc Glória será palco também das performances de Charlles André e Luciane Dom (Rio de Janeiro).
PROGRAMAÇÃO - SONORA BRASIL NO ES
Cachoeiro de Itapemirim
- Show: Chau do Pife e Andréa Lais (Alagoas)
- Quando: 23 de setembro, 18h
- Onde: Sesc Cachoeiro de Itapemirim
- Valor: Gratuito
- Retirada dos ingressos: Lets.Events ou bilheteria Sesc Glória
Vitória
- Quando: 24 a 28 de setembro, 20h
- Onde: Sesc Glória
- Valor: Gratuito
- Retirada dos ingressos: Lets.Events
São Mateus
- Quando: 24 a 26 de setembro, 18h
- Onde: Sesc São Mateus
- Valor: Gratuito
- Retirada dos ingressos: Lets.Events ou bilheteria Sesc Glória