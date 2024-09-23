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Música

Projeto de circulação musical gratuito do Brasil chega ao Espírito Santo

Sonora Brasil chega em terras capixabas trazendo tradição e inovação com músicos de cada região do país. Confira a programação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 15:30

Dupla alagoana Chau do Pife e Andréa Lais
Dupla alagoana Chau do Pife e Andréa Lais Crédito: Benita Rodrigues
O Espírito Santo se prepara para receber o Sonora Brasil, o maior projeto de circulação musical gratuito do país promovido pelo Sesc. Nesta segunda-feira (23), a turnê com o tema “Encontros, Tempos e Territórios” inicia em Cachoeiro de Itapemirim, seguindo posteriormente para São Mateus e Vitória.
O objetivo do projeto é proporcionar encontros entre artistas cujas obras e trajetórias refletem a diversidade musical do Brasil. A programação em Cachoeiro de Itapemirim começa hoje (23), às 18h com a dupla alagoana Chau do Pife e Andréa Lais. O espetáculo destaca a tradição do pife na música nordestina, combinada com a cultura de Alagoas. Amanhã se apresentam novamente, às 20h, no Sesc Glória, em Vitória.
A cantora Andréa Laís expressou nas redes sociais seu carinho pelo Espírito Santo: “Dessa vez vamos levar Alagoas para a região sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Dois lugares que gosto muito. Estamos prontos, com a bagagem cheia de vontade de fazer arte e emocionar.”
Em São Mateus e Vitória, entre os dias 24 e 28 de setembro, o público terá a oportunidade de assistir a apresentações de diversos artistas, representantes de várias regiões do Brasil, incluindo Fernando César e Tiago Tunes (Distrito Federal), Bado, Quilomboclada e Sandra Braids (Rondônia), e Melina Mulazani (Paraná). Em Vitória, o Sesc Glória será palco também das performances de Charlles André e Luciane Dom (Rio de Janeiro).
o público poderá apreciar as performances de Fernando César e Tiago Tunes (Distrito Federal), Bado, Quilomboclada e Sandra Braids (Rondônia) e Melina Mulazani (Paraná), Charlles André e Luciane Dom (Rio de Janeiro)
Fernando César e Tiago Tunes (DF), Bado, Quilomboclada e Sandra Braids (RO) e Melina Mulazani (PR), Charlles André e Luciane Dom (RJ) Crédito: Divulgação

PROGRAMAÇÃO - SONORA BRASIL NO ES

Cachoeiro de Itapemirim 

  • Show: Chau do Pife e Andréa Lais (Alagoas)
  • Quando: 23 de setembro, 18h
  • Onde: Sesc Cachoeiro de Itapemirim
  • Valor: Gratuito
  • Retirada dos ingressos: Lets.Events ou bilheteria Sesc Glória

Vitória

  • Quando: 24 a 28 de setembro, 20h
  • Onde: Sesc Glória
  • Valor: Gratuito
  • Retirada dos ingressos: Lets.Events

São Mateus

  • Quando: 24 a 26 de setembro, 18h
  • Onde: Sesc São Mateus
  • Valor: Gratuito
  • Retirada dos ingressos: Lets.Events ou bilheteria Sesc Glória

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