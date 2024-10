Parque Moscoso em Vitória terá show gratuito de orquestra e coral com César MC

O Parque Moscoso, em Vitória, vai receber uma rica experiência de lazer, cultura, assistência social, esporte e saúde com uma programação gratuita e aberta a todos. É a Caravana Sesc, que chega para movimentar o coração da capital capixaba, no próximo sábado (19), das 9h às 13h.



Um dos destaques da programação será uma apresentação do Coral Serenata D'Favela e da Orquestra Sinfonia D'Favela com o cantor César MC. As crianças e adolescentes do Morro do Quatro, envolvidos no projeto Sinfonia D'Favela, prometem agitar o público com suas performances vibrantes.