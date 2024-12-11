Amigo secreto: veja 40 opções de presentes de Natal

O MAR ESTÁ PARA PEIXE
- Camisa Over Peixe Naif, da Osklen. Preço: R$ 797,00
- Blusa Maré, da Cantão. Preço: R$ 359,00
- Brinco de Pérolas Negras, Madrepérolas e Diamantes, de Ivana Izoton. Preço: R$ 12.560,00
- Blusa Bordado Peixe, da Maria Filó. Preço: R$ 449,00
- Camisa Peixe, da Farm. Preço: R$ 598,00
- Short Azul, da Barche. Preço: R$ 199,00
- Óculos Miu Miu, na Óticas Paris. Preço: R$ 2.998,00
- Sandália Solar Twist, da Melissa. Preço: R$ 159,90
- Mini Bag Super Glitter, da Havaianas. Preço: R$ 129,99
- Saia Mar, da Reversa. Preço: R$ 399,00
PARA ELAS
- Blusa Vermelha da Animale, no Shop2gether. Preço: R$ 398,00
- Tênis Feminino Denim Block Verde, da Democrata. Preço: R$ 299,90
- Sandália Debora Germani, na Luiza Goldschmidt. Preço: R$ 658,00
- Brinco Retorno, da Malga. Preço: R$ 315,00
- Legging Skin Geometric, da Track&Field. Preço: R$ 319,90
- Bermuda Jort, da Levi's. Preço: R$ 399,90
- Óculos Bella, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 549,00
- Sandália Malina, da Schutz. Preço: R$ 620,00
- Copo Grid Vermelho, da Westwing. Preço: R$ 84,90
- Sandália Vizzano, na Itapuã. Preço: R$ 159,90
PARA ELES
- Porta Chuteira, da Adidas. Preço: R$ 119,99 (COMPRE AQUI)
- Vela Caminhos do Sol, na Tok e Stok. Preço: R$ 89,90
- Obra Coração de Artista, de Milena Almeida. Preço: R$ 710,00
- Fone de Ouvido Sem Fio Buds3 Pro, Samsung. Preço: R$ 1.979,00 (COMPRE AQUI)
- Panettone Recheado Avelã, da Kopenhagen. Preço: R$ 129,90
- Saladeria, da Camicado. Preço: R$ 159,99
- Nécessaire, da Nuvem Sublimação. Preço: R$ 47,00
- Tênis Run Star Trainer, da Converse. Preço: R$ 499,90
- Camiseta Masculina, da Simples. Preço: R$ 99,00 (COMPRE AQUI)
- Bermuda Trancoso, da Oficina. Preço: R$ 699,00
- Camiseta Masculina Own The Run, da Adidas. Preço: R$ 216,36. (COMPRE AQUI)
- Chocottone Pistache, da Casa Bauducco. Preço: R$ 139,90
- Chinelo Solar, da Redley. Preço: R$ 89,00
- Camisa, da Reserva. Preço: R$ 699,00
- Óculos Grand Tour 3, da Mormaii Óculos. Preço: R$ 499,00 (COMPRE AQUI)
- Copo Térmico de Cerveja, da Stanley. Preço: R$ 114,90 (COMPRE AQUI)
- Tênis 515, da New Balance. Preço: R$ 383,88 (COMPRE AQUI)
- Boné Smirnoff e Nephew. Preço: R$ 149,90
- Echo Pop. Preço: R$ 349,00 (COMPRE AQUI)
- Cafeteira Espresso Série 5400, da Philips Walita. Preço: R$ 5.299,99 (COMPRE AQUI)
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