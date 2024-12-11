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Amigo secreto: veja 40 opções de presentes de Natal

Roupas, sapatos e itens para aproveitar o verão que está chegando. A nossa seleção traz presentes variados para agradar todos os gostos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 09:01

Vitrine de Natal - Moda
Uma seleção de presentes para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
É hora de montar a lista de presentes. Mas não se preocupe, porque a gente dá uma mãozinha sugerindo 40 opções de mimos, para elas e para eles. Tem roupas, sapatos, acessórios, joias e itens para aproveitar o verão que está chegando. A nossa seleção traz presentes variados para agradar todos os gostos Agora é só escolher o que mais gostou para a festa ficar ainda mais especial. Boas festas!

O MAR ESTÁ PARA PEIXE

A estampa de peixes promete chegar com tudo no verão. Ela aparece em peças de roupas, acessórios e itens de decoração. Também vale apostar nas diversas tonalidades de azul. 
Vitrine de Natal - Moda
Uma seleção de presentes para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
  1. Camisa Over Peixe Naif, da Osklen. Preço: R$ 797,00

  2. Blusa Maré, da Cantão. Preço: R$ 359,00

  3. Brinco de Pérolas Negras, Madrepérolas e Diamantes, de Ivana Izoton. Preço: R$ 12.560,00

  4. Blusa Bordado Peixe, da Maria Filó. Preço: R$ 449,00

  5. Camisa Peixe, da Farm. Preço: R$ 598,00

  6. Short Azul, da Barche. Preço: R$ 199,00

  7. Óculos Miu Miu, na Óticas Paris. Preço: R$ 2.998,00

  8. Sandália Solar Twist, da Melissa. Preço: R$ 159,90

  9. Mini Bag Super Glitter, da Havaianas. Preço: R$ 129,99

  10. Saia Mar, da Reversa. Preço: R$ 399,00

PARA ELAS

O vermelho é a  cor do Natal. Mas também vale apostar em acessórios como sandálias, tênis, brincos e óculos de sol. 
Vitrine de Natal - Moda
Uma seleção de presentes para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
  1. Blusa Vermelha da Animale, no Shop2gether. Preço: R$ 398,00

  2. Tênis Feminino Denim Block Verde, da Democrata. Preço: R$ 299,90

  3. Sandália Debora Germani, na Luiza Goldschmidt. Preço: R$ 658,00

  4. Brinco Retorno, da Malga. Preço: R$ 315,00

  5. Legging Skin Geometric, da Track&Field. Preço: R$ 319,90

  6. Bermuda Jort, da Levi's. Preço: R$ 399,90

  7. Óculos Bella, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 549,00

  8. Sandália Malina, da Schutz. Preço: R$ 620,00

  9. Copo Grid Vermelho, da Westwing. Preço: R$ 84,90

  10. Sandália Vizzano, na Itapuã. Preço: R$ 159,90

PARA ELES

Cuidar do corpo e da mente também é um presente para eles. E a nossa seleção de peças ajuda no estilo ou na performance da prática esportiva. Além de outros presentes cheios de estilo.
Vitrine de presentes Natal
Uma seleção de presentes para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
  1. Porta Chuteira, da Adidas. Preço: R$ 119,99 (COMPRE AQUI)

  2. Vela Caminhos do Sol, na Tok e Stok. Preço: R$ 89,90

  3. Obra Coração de Artista, de Milena Almeida. Preço: R$ 710,00

  4. Fone de Ouvido Sem Fio Buds3 Pro, Samsung. Preço: R$ 1.979,00 (COMPRE AQUI)

  5. Panettone Recheado Avelã, da Kopenhagen. Preço: R$ 129,90

  6. Saladeria, da Camicado. Preço: R$ 159,99

  7. Nécessaire, da Nuvem Sublimação. Preço: R$ 47,00

  8. Tênis Run Star Trainer, da Converse. Preço: R$ 499,90

  9. Camiseta Masculina, da Simples. Preço: R$ 99,00 (COMPRE AQUI)

  10. Bermuda Trancoso, da Oficina. Preço: R$ 699,00
Vitrine de Natal - Moda
Uma seleção de presentes para o Natal Crédito: Arte A Gazeta
  1. Camiseta Masculina Own The Run, da Adidas. Preço: R$ 216,36. (COMPRE AQUI)

  2. Chocottone Pistache, da Casa Bauducco. Preço: R$ 139,90

  3. Chinelo Solar, da Redley. Preço: R$ 89,00

  4. Camisa, da Reserva. Preço: R$ 699,00

  5. Óculos Grand Tour 3, da Mormaii Óculos. Preço: R$ 499,00 (COMPRE AQUI)

  6. Copo Térmico de Cerveja, da Stanley. Preço: R$ 114,90 (COMPRE AQUI)

  7. Tênis 515, da New Balance. Preço: R$ 383,88 (COMPRE AQUI)

  8. Boné Smirnoff e Nephew. Preço: R$ 149,90

  9. Echo Pop. Preço: R$ 349,00 (COMPRE AQUI)

  10. Cafeteira Espresso Série 5400, da Philips Walita. Preço: R$ 5.299,99 (COMPRE AQUI)

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