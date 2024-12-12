Secult muda de sede e agora está no coração cultural de Vitória

A cessão de imóvel foi realizada pelo Programa Imóvel da Gente, do governo federal Crédito: Vitor Machado

A Secretaria da Cultura (Secult) recebeu uma excelente notícia: o Edifício Castelo Branco, localizado no Centro de Vitória, será a nova sede da instituição. A cessão de imóvel foi realizada pelo Programa Imóvel da Gente, do governo federal, durante uma coletiva na última segunda-feira (09). O evento também marcou a criação do Fórum Estadual de Apoio ao Programa Imóvel da Gente no Espírito Santo, uma iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

O Edifício Castelo Branco está estrategicamente localizado no coração cultural de Vitória, próximo a importantes equipamentos de cultura administrados pela Secult, como o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), a Casa da Música Sônia Cabral, o Teatro Carlos Gomes, HubES+ e a Galeria Homero Masséna (GHM). Com a mudança, a Secult deixa sua sede atual na Enseada do Suá e se aproxima ainda mais do centro histórico, o que facilita o acesso e a integração com esses espaços culturais.

Além disso, a nova sede permitirá uma economia significativa de recursos, que atualmente são destinadas ao pagamento do aluguel. O edifício possui cerca de 2 mil metros quadrados, distribuídos em três pavimentos, que passarão por uma reforma para estarem prontos até dezembro de 2025.

Essa transferência faz parte do programa ‘Cidade Administrativa’ do governo do Estado, iniciado em 2020, que visa concentrar os órgãos do Estado no Centro de Vitória. O objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e promover a revitalização da região central, beneficiando a população e integrando as diversas esferas governamentais.

Segundo o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, a mudança permitirá um contato mais próximo e direto com os fazedores de cultura e os espaços culturais geridos pelo governo estadual. “Além disso, a Secult fica ainda mais inserida no contexto cultural vibrante do Centro de Vitória, fortalecendo o território e suas atividades”, destacou.

Secult se muda para o Centro de Vitória Crédito: Vitor Machado

Programa Imóvel da Gente

O Programa Imóvel da Gente busca destinar imóveis da União para áreas prioritárias como saúde, assistência social, educação, habitação e cultura, garantindo à população o acesso aos direitos fundamentais e aos serviços públicos necessários para o exercício da cidadania.