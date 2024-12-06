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Música boa

Tiee e Exalta agitam o verão do Gordinho Sambão em Vitória

O projeto Samba Summer também trará shows de Gamadinho, Batucaê, Encontro de Batuqueiros. Ingressos já estão à venda
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 15:03

Cantor Tiee
Cantor Tiee vai cantar no Gordinho neste mês Crédito: Henrique Nascimento/Folhapress
Atenção, pagodeiros! O verão promete ser quente no Gordinho Sambão, em Vitória, com o projeto Samba Summer trazendo grandes nomes da música nacional. Do dia 6 de dezembro até 18 de janeiro, a casa de shows vai oferecer uma extensa programação musical, garantindo muita animação para os amantes do samba e do pagode. Os ingressos já estão a venda e disponíveis pelo site Le Billet.
A festa começa oficialmente nesta sexta-feira (6), com o show de Gamadinho, marcando o início de uma temporada de verão. Na semana seguinte é a vez de Tiee, que lançou recentemente o audiovisual “Subúrbio no Engenhão, Vol 1 (Ao Vivo)”.
O Gordinho Sambão se consolidou como um dos principais espaços de entretenimento em Vitória e o Samba Summer vem para coroar essa trajetória de sucesso. 
Grupo Batucaê
Grupo Batucaê Crédito: Jorge Paraizo / Divulgação
  • 06/12 - Gamadinho:  Com mais de 14 anos de carreira, que já fez parte de grupos icônicos como Pique Novo e Swing & Simpatia. Compositor e ex-participante do The Voice Brasil, ele conquistou o público com sua voz marcante e letras que falam de amor;

  • 14/12 - Tiee: é um dos grandes nomes da atualidade do samba e do pagode. É responsável por letras de sucesso como “O Som do Tambor” e “Casa Azul”. Já foi gravado por nomes como Arlindo Cruz, Péricles, Bom Gosto, Pixote, Belo e outros renomados do pagode;

  • 03/01 - Batucaê: o grupo Batucaê, também conhecido como “Os Crias do Brasil”, foi criado em 2015. Formado por (cavaco), Bruno (percussão), Gustavo (pandeiro), Jhonatan (surdo), Felipe (tantã) e Miguel (vocal). Eles tinham um objetivo em comum: fazer com que o Brasil conhecesse o modo deles fazerem música;

  • 10/01 - Encontro de Batuqueiros: grupo de samba que surgiu em 2016 a partir de uma reunião de amigos para realizar um evento na cidade de Campinas, São Paulo. O evento teve grande repercussão e o grupo se formou para fazer apresentações em vários locais. O grupo já cantou com artistas como Alcione, Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, entre outros;

  • 18/01 - Exalta: Um dos maiores grupos de pagode do Brasil. Foi criado em 1982 e revelou grandes nomes do samba e do pagode como Péricles e Thiaguinho. O grupo vai encerrar a programação com chave de ouro, trazendo sucessos históricos e atuais.

Serviço - Samba Summer no Gordinho Sambão

  • Data: 6 e 14 de dezembro; 3, 10 e 18 de janeiro
  • Horário dos shows: 21h
  • Local: Gordinho Sambão, Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cyprestes, Vitória
  • Ingressos: Disponíveis no site LeBillet

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