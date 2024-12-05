Retrospectiva Spotify: como ver e compartilhar suas preferências musicais

Você já sabe o que mais ouviu em 2024? O Spotify acaba de lançar a tão esperada Retrospectiva do ano. E o melhor de tudo? Você pode conferir sua própria retrospectiva em poucos passos simples: abra o aplicativo móvel do Spotify em seu celular.
A retrospectiva geralmente aparece automaticamente na tela inicial como um banner destacado, mas também pode ser encontrada na aba de busca. Basta clicar no banner ou procurar por "2024 Wrapped" na barra de pesquisa. Pronto! Você verá os artistas, músicas, álbuns e podcasts que marcaram seu ano, além das novidades que o Spotify preparou especialmente para você.
Pela primeira vez, o Spotify adicionou um distintivo da retrospectiva ao perfil de um artista, e a honra foi para ninguém menos que Taylor Swift! Com mais de 26,6 bilhões de streams, ela foi a artista mais escutada no mundo em 2024 pelo segundo ano consecutivo. E tem mais: os fãs de Taylor, os famosos Swifties, ganharam um easter egg especial. Ao ouvir suas faixas na plataforma, mini-animações personalizadas aparecem no botão de reprodução. Veja o top 5 dos artistas e das músicas mais escutados no Spotify no mundo em 2024:
Artistas mais escutadas no Spotify no mundo em 2024:
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Drake
- Billie Eilish
Música mais escutadas no Spotify no mundo em 2024:
- “Espresso”, por Sabrina Carpenter
- “Beautiful Things”, por Benson Boone
- “BIRDS OF A FEATHER”, por Billie Eilish
- “Gata Only”, por FloyyMenor, Cris Mj
- “Lose Control”, por Teddy Swims
No Brasil, quem dominou o topo das paradas foi a dupla Henrique & Juliano, consagrando-se como os artistas mais ouvidos no país. Já a música mais tocada foi “THE BOX MEDLEY FUNK 2”, por THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha e DJ Oreia. No universo dos podcasts, “Café Com Deus Pai” se consolidou como o mais popular de 2024.
Artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:
- Henrique & Juliano
- MC Ryan SP
- Ana Castela
- Mc IG
- MC PH
Músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2024:
- “THE BOX MEDLEY FUNK 2”, por THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia
- “Barulho Do Foguete - Ao Vivo”, por Zé Neto & Cristiano
- “Gosta De Rua - Ao Vivo”, por Felipe e Rodrigo
- “MTG QUEM NÃO QUER SOU EU”, por DJ TOPO, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15
- “Let's Go 4”, por Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP
Podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:
- Café Com Deus Pai
- Podpah
- Psicologia na Prática
- Jota Jota Podcast
- Inteligência Ltda.
Este ano, o Spotify trouxe recursos inéditos para os usuários, como a possibilidade de descobrir as fases musicais que definiram seu ano. Você também pode curtir playlists de videoclipes musicais, além do Top 100 músicas e Top 20 artistas. E não para por aí: clipes exclusivos de artistas e podcasters foram incluídos para tornar sua experiência ainda mais imersiva.
Gostou dos seus resultados? Compartilhe sua retrospectiva no TikTok e em outras redes sociais diretamente do app do Spotify. E para os criadores de conteúdo, a experiência personalizada do Spotify Wrapped 2024 inclui insights exclusivos para artistas, podcasters e – pela primeira vez – autores.