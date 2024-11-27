Sertanejo foi o gênero mais ouvido por brasileiros em 2024; veja o ranking

A plataforma de streaming de áudio Deezer divulgou as músicas, artistas e álbuns mais ouvidos pelos brasileiros este ano. Com uma rica diversidade de estilos e gêneros, os dados mostram um retrato fiel do gosto musical do país, que, majoritariamente, preferem conteúdos nacionais.
O sertanejo continua a dominar as paradas brasileiras. Henrique & Juliano lideraram a lista de artistas mais ouvidos, seguida por Gusttavo Lima e Jorge & Mateus. O destaque feminino vai para Ludmilla, que brilhou no pagode com seu álbum Numanice #3 .
Confira a lista dos artistas mais ouvidos:
- Henrique & Juliano
- Gustavo Lima
- Jorge & Mateus
- Ana Castela
- Zé Neto & Cristiano
- Sorriso Maroto
- Marília Mendonça
- Lauana Prado
- Ludmila
- Grupo Menos É Mais
Já as músicas que embalaram os brasileiros em 2024 refletem uma mistura de romantismo, alegria e fé. "Haverá Sinais" de Jorge & Mateus foi a canção mais ouvida no país. Outras faixas de destaque incluem sucessos de Dj GBR e Lauana Prado.
- Jorge & Mateus - Haverá Sinais
- Dj GBR - Let's Go 4
- Lauana Prado - Me leva pra casa / escrito nas estrelas / saudade
- Felipe e Rodrigo - Gosta De Rua
- Isadora Pompeo - Bênções que não têm fim
- Zé Neto & Cristiano - Barulho Do Foguete
- fhop music - Tu és + Águas Purificadoras
- The Box - THE BOX MEDLEY FUNK 2
- Gusttavo Lima - Canudinho
- Manu - Daqui pra Sempre
No quesito álbuns, Ludmilla se destacou com Numanice #3 , o mais tocado do ano. Luísa Sonza e Anitta também conquistaram muitos ouvintes com seus lançamentos.
- Ludmilla - Numanice #3
- Luísa Sonza - Escândalo Íntimo
- Anitta - Funk Generation
- Gloria Groove - Serenata da GG, Vol. 1
- Grelo - É o Grelo
Gêneros musicais mais populares no Brasil
O Brasil mostrou sua diversidade musical em 2024. O sertanejo continua sendo o gênero mais popular, seguido por pop e rock. De acordo com a plataforma, o grande destaque de 2024 foi o crescimento notável do pagode, com várias faixas alcançando as primeiras posições das paradas pela primeira vez em anos.
Confira o top 5:
- Sertanejo
- Pop
- Rock
- Hip-hop
- Samba & pagode
Os brasileiros também se mostraram abertos a novas descobertas, com uma média de 80 novas músicas ouvidas por usuário. Além disso, quase 3% dos assinantes se destacaram como superfãs, ouvindo tudo que seus artistas favoritos lançaram. E você, qual música não saiu da sua playlist em 2024?