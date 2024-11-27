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Música para todos os gostos

Sertanejo foi o gênero mais ouvido por brasileiros em 2024; veja o ranking

Pesquisa também revelou que o álbum mais ouvido foi Numanice #3, da Ludmilla. HZ preparou sobre as preferências musicais dos brasileiros em 2024
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 12:23

Cantora Ludmilla e a Dupla sertaneja Henrique & Juliano
Cantora Ludmilla e a dupla sertaneja Henrique & Juliano Crédito: Eduardo Carmim/Folhapress e Leco Viana/Folhapress
A plataforma de streaming de áudio Deezer divulgou as músicas, artistas e álbuns mais ouvidos pelos brasileiros este ano. Com uma rica diversidade de estilos e gêneros, os dados mostram um retrato fiel do gosto musical do país, que, majoritariamente, preferem conteúdos nacionais.
O sertanejo continua a dominar as paradas brasileiras. Henrique & Juliano lideraram a lista de artistas mais ouvidos, seguida por Gusttavo Lima e Jorge & Mateus. O destaque feminino vai para Ludmilla, que brilhou no pagode com seu álbum Numanice #3 .
Confira a lista dos artistas mais ouvidos:
  1. Henrique & Juliano
  2. Gustavo Lima
  3. Jorge & Mateus
  4. Ana Castela
  5. Zé Neto & Cristiano
  6. Sorriso Maroto
  7. Marília Mendonça
  8. Lauana Prado
  9. Ludmila
  10. Grupo Menos É Mais
Cantor Gusttavo Lima
Cantor Gusttavo Lima Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
Já as músicas que embalaram os brasileiros em 2024 refletem uma mistura de romantismo, alegria e fé. "Haverá Sinais" de Jorge & Mateus foi a canção mais ouvida no país. Outras faixas de destaque incluem sucessos de Dj GBR e Lauana Prado.
  1. Jorge & Mateus - Haverá Sinais
  2. Dj GBR - Let's Go 4
  3. Lauana Prado - Me leva pra casa / escrito nas estrelas / saudade
  4. Felipe e Rodrigo - Gosta De Rua
  5. Isadora Pompeo - Bênções que não têm fim
  6. Zé Neto & Cristiano - Barulho Do Foguete
  7. fhop music - Tu és + Águas Purificadoras
  8. The Box - THE BOX MEDLEY FUNK 2
  9. Gusttavo Lima - Canudinho
  10. Manu - Daqui pra Sempre
No quesito álbuns, Ludmilla se destacou com Numanice #3 , o mais tocado do ano. Luísa Sonza e Anitta também conquistaram muitos ouvintes com seus lançamentos.
  1. Ludmilla - Numanice #3
  2. Luísa Sonza - Escândalo Íntimo
  3. Anitta - Funk Generation
  4. Gloria Groove - Serenata da GG, Vol. 1
  5. Grelo - É o Grelo

Gêneros musicais mais populares no Brasil

Cantora Ana Castela
Cantora Ana Castela Crédito: Marco Bello/Folhapress
O Brasil mostrou sua diversidade musical em 2024. O sertanejo continua sendo o gênero mais popular, seguido por pop e rock. De acordo com a plataforma, o grande destaque de 2024 foi o crescimento notável do pagode, com várias faixas alcançando as primeiras posições das paradas pela primeira vez em anos.
Confira o top 5:
  1. Sertanejo
  2. Pop
  3. Rock
  4. Hip-hop
  5. Samba & pagode
Os brasileiros também se mostraram abertos a novas descobertas, com uma média de 80 novas músicas ouvidas por usuário. Além disso, quase 3% dos assinantes se destacaram como superfãs, ouvindo tudo que seus artistas favoritos lançaram. E você, qual música não saiu da sua playlist em 2024?

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