Sertanejo foi o gênero mais ouvido por brasileiros em 2024; veja o ranking

Cantora Ludmilla e a dupla sertaneja Henrique & Juliano Crédito: Eduardo Carmim/Folhapress e Leco Viana/Folhapress

A plataforma de streaming de áudio Deezer divulgou as músicas, artistas e álbuns mais ouvidos pelos brasileiros este ano. Com uma rica diversidade de estilos e gêneros, os dados mostram um retrato fiel do gosto musical do país, que, majoritariamente, preferem conteúdos nacionais.

O sertanejo continua a dominar as paradas brasileiras. Henrique & Juliano lideraram a lista de artistas mais ouvidos, seguida por Gusttavo Lima e Jorge & Mateus. O destaque feminino vai para Ludmilla, que brilhou no pagode com seu álbum Numanice #3 .

Confira a lista dos artistas mais ouvidos:

Henrique & Juliano Gustavo Lima Jorge & Mateus Ana Castela Zé Neto & Cristiano Sorriso Maroto Marília Mendonça Lauana Prado Ludmila Grupo Menos É Mais

Cantor Gusttavo Lima Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress

Já as músicas que embalaram os brasileiros em 2024 refletem uma mistura de romantismo, alegria e fé. "Haverá Sinais" de Jorge & Mateus foi a canção mais ouvida no país. Outras faixas de destaque incluem sucessos de Dj GBR e Lauana Prado.

Jorge & Mateus - Haverá Sinais Dj GBR - Let's Go 4 Lauana Prado - Me leva pra casa / escrito nas estrelas / saudade Felipe e Rodrigo - Gosta De Rua Isadora Pompeo - Bênções que não têm fim Zé Neto & Cristiano - Barulho Do Foguete fhop music - Tu és + Águas Purificadoras The Box - THE BOX MEDLEY FUNK 2 Gusttavo Lima - Canudinho Manu - Daqui pra Sempre

No quesito álbuns, Ludmilla se destacou com Numanice #3 , o mais tocado do ano. Luísa Sonza e Anitta também conquistaram muitos ouvintes com seus lançamentos.

Ludmilla - Numanice #3 Luísa Sonza - Escândalo Íntimo Anitta - Funk Generation Gloria Groove - Serenata da GG, Vol. 1 Grelo - É o Grelo

Gêneros musicais mais populares no Brasil

Cantora Ana Castela Crédito: Marco Bello/Folhapress

O Brasil mostrou sua diversidade musical em 2024. O sertanejo continua sendo o gênero mais popular, seguido por pop e rock. De acordo com a plataforma, o grande destaque de 2024 foi o crescimento notável do pagode, com várias faixas alcançando as primeiras posições das paradas pela primeira vez em anos.

Confira o top 5:

Sertanejo Pop Rock Hip-hop Samba & pagode