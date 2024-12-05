Música

Spotify: veja músicas e artistas que lideraram as paradas em 2024, no Brasil e no mundo

Retrospectiva musical conta com muito pop, rap e canções latinas; em solo brasileiro, funk e sertanejo dominam
Agência Estado

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 08:51

Taylor Swift Crédito: Shutterstock
O Spotify Wrapped, retrospectiva anual da plataforma de música, está entre nós. Além de disponibilizar um balanço personalizado das canções escutadas por cada usuário ao longo de 2024, o aplicativo também divulga uma lista com os artistas, álbuns e canções mais escutadas ao longo do ano.
Para a surpresa de quase ninguém, a cantora norte-americana Taylor Swift manteve seu reinado e continuou na primeira posição do ranking de artistas mais ouvidos. The Weeknd, em segundo, e Bad Bunny, em terceiro, completam o pódio.
Apesar de ter saído derrotado da batalha de rap contra Kendrick Lamar, o canadense Drake se manteve no top 5. Outros rappers que também aparecem na lista são Travis Scott, Peso Pluma e Kanye West.

Os 10 artistas mais escutados no mundo em 2024

  1. Taylor Swift
  2. The Weeknd
  3. Bad Bunny
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Travis Scott
  7. Peso Pluma
  8. Kanye West
  9. Ariana Grande
  10. Feid
O rapper Drake Crédito: Instagram/@champagnepapi
Entre os álbuns mais escutados do ano, Taylor Swift reinou novamente. Ao todo, ela emplacou três discos - The Tortured Poets Department, 1989 (Taylor's Version) e Lover - no top 10. Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Karol G e Ariana Grande completam as cinco primeiras posições.

Os 10 álbuns mais escutados no mundo em 2024

  1. The Tortured Poets Department: The Antology - Taylor Swift
  2. Hit Me Hard And Soft - Billie Eilish
  3. Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
  4. Mañana Será Bonito - Karol G
  5. eternal sunsinhe - Ariana Grande
  6. 1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift
  7. SOS - SZA
  8. Lover - Taylor Swift
  9. Fireworks & Rollerblades - Benson Boone
  10. Starboy - The Weeknd
O hit Espresso de Sabrina Carpenter dominou as paradas do Spotify, sendo a música mais ouvida na plataforma em 2024. O estreante Benson Boone, com a canção Beautiful Things, e Billie Eilish, com BIRDS OF A FEATHER, completam o top 3.

As 10 músicas mais escutadas no mundo em 2024

  1. Espresso - Sabrina Carpenter
  2. Beautiful Things - Benson Boone
  3. BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
  4. Gata Only - FloyyMenor e Cris Mj
  5. Lose Control - Teddy Swims
  6. End of Beginning - Djo
  7. Too Sweet - Hozier
  8. One Of The Girls - The Weeknd, JENNIE e Lily Rose Depp
  9. Cruel Summer - Taylor Swift
  10. Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga
Lady Gaga e Bruno Mars lançam dueto 'Die With a Smile'; ouça Crédito: Divulgação

E no Brasil?

O Spotify também divulgou a lista brasileira dos artistas, álbuns e canções mais escutados em 2024. O sertanejo e o funk continuam a dominar as listas, com artistas como Henrique & Juliano, Ana Castela e MC Ryan SP aparecendo em diferentes tops 5.

Os 5 artistas mais escutados no Brasil em 2024

  1. Henrique & Juliano
  2. MC Ryan SP
  3. Ana Castela
  4. Mc IG
  5. MC PH
Henrique & Juliano no Festival de Alegre 2024 Crédito: Arthur Louzada

Os 5 álbuns mais escutados no Brasil em 2024

  1. To Be (Ao Vivo Em Brasília) - Henrique & Juliano
  2. O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) - por Henrique & Juliano
  3. Raiz Goiânia (Ao Vivo) - Lauana Prado
  4. Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano
  5. Escândalo Íntimo - Luísa Sonza

As 5 músicas mais escutadas no Brasil em 2024

  1. Medley Funk 2 - The Box, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia
  2. Barulho Do Foguete - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano
  3. Gosta De Rua - Ao Vivo - Felipe e Rodrigo
  4. MTG Quem Não Quer Sou Eu - DJ Topo, Mc Leozin, Seu Jorge e MC G15
  5. Let’s Go 4 - Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo e MC GP

