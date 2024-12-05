Spotify: veja músicas e artistas que lideraram as paradas em 2024, no Brasil e no mundo

O Spotify Wrapped, retrospectiva anual da plataforma de música, está entre nós. Além de disponibilizar um balanço personalizado das canções escutadas por cada usuário ao longo de 2024, o aplicativo também divulga uma lista com os artistas, álbuns e canções mais escutadas ao longo do ano.
Para a surpresa de quase ninguém, a cantora norte-americana Taylor Swift manteve seu reinado e continuou na primeira posição do ranking de artistas mais ouvidos. The Weeknd, em segundo, e Bad Bunny, em terceiro, completam o pódio.
Apesar de ter saído derrotado da batalha de rap contra Kendrick Lamar, o canadense Drake se manteve no top 5. Outros rappers que também aparecem na lista são Travis Scott, Peso Pluma e Kanye West.
Os 10 artistas mais escutados no mundo em 2024
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Drake
- Billie Eilish
- Travis Scott
- Peso Pluma
- Kanye West
- Ariana Grande
- Feid
Entre os álbuns mais escutados do ano, Taylor Swift reinou novamente. Ao todo, ela emplacou três discos - The Tortured Poets Department, 1989 (Taylor's Version) e Lover - no top 10. Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Karol G e Ariana Grande completam as cinco primeiras posições.
Os 10 álbuns mais escutados no mundo em 2024
- The Tortured Poets Department: The Antology - Taylor Swift
- Hit Me Hard And Soft - Billie Eilish
- Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
- Mañana Será Bonito - Karol G
- eternal sunsinhe - Ariana Grande
- 1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift
- SOS - SZA
- Lover - Taylor Swift
- Fireworks & Rollerblades - Benson Boone
- Starboy - The Weeknd
O hit Espresso de Sabrina Carpenter dominou as paradas do Spotify, sendo a música mais ouvida na plataforma em 2024. O estreante Benson Boone, com a canção Beautiful Things, e Billie Eilish, com BIRDS OF A FEATHER, completam o top 3.
As 10 músicas mais escutadas no mundo em 2024
- Espresso - Sabrina Carpenter
- Beautiful Things - Benson Boone
- BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
- Gata Only - FloyyMenor e Cris Mj
- Lose Control - Teddy Swims
- End of Beginning - Djo
- Too Sweet - Hozier
- One Of The Girls - The Weeknd, JENNIE e Lily Rose Depp
- Cruel Summer - Taylor Swift
- Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga
E no Brasil?
O Spotify também divulgou a lista brasileira dos artistas, álbuns e canções mais escutados em 2024. O sertanejo e o funk continuam a dominar as listas, com artistas como Henrique & Juliano, Ana Castela e MC Ryan SP aparecendo em diferentes tops 5.
Os 5 artistas mais escutados no Brasil em 2024
- Henrique & Juliano
- MC Ryan SP
- Ana Castela
- Mc IG
- MC PH
Os 5 álbuns mais escutados no Brasil em 2024
- To Be (Ao Vivo Em Brasília) - Henrique & Juliano
- O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) - por Henrique & Juliano
- Raiz Goiânia (Ao Vivo) - Lauana Prado
- Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano
- Escândalo Íntimo - Luísa Sonza
As 5 músicas mais escutadas no Brasil em 2024
- Medley Funk 2 - The Box, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia
- Barulho Do Foguete - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano
- Gosta De Rua - Ao Vivo - Felipe e Rodrigo
- MTG Quem Não Quer Sou Eu - DJ Topo, Mc Leozin, Seu Jorge e MC G15
- Let’s Go 4 - Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo e MC GP