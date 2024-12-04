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Internacional

Billboard elege Beyoncé como a maior artista pop do século

Revista ressalta que artista dominou e transformou cultura americana nos últimos 25 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 14:04

A cantora Beyoncé
A cantora Beyoncé Crédito: Mario Anzuoni/ Reuters/Folhapress
Nos últimos quase 25 anos, Beyoncé dominou e transformou a cultura americana, embora tenha concorrentes de peso. A trajetória e a presença da cantora na mídia de diferentes setores foi o que motivou a revista americana Billboard a eleger a artista como a cantora pop do século.
"Uma artista e criadora cujo comprometimento com a inovação, evolução e excelência em tudo fez dela o padrão pelo qual todas as outras estrelas pop deste século foram medidas há muito tempo", descreve a matéria.
"Você pode vê-la no palco por meio minuto e reconhecer instantaneamente que ela é uma estrela de todos os tempos; sua combinação inerente de beleza deslumbrante, moda impecável, encenação cativante e vocais simultaneamente altos falam por si."
A publicação relembra o início da carreira da cantora aos 18 anos, ainda no grupo musical feminino Destiny's Child, com hits como "Say My Name" e "Independent Woman". A matéria compara a evolução de Beyoncé de 2000 para 2024, com o último álbum dela, "Cowboy Carter".
"Não há muitos fios condutores óbvios. As produções são de gêneros e gerações diferentes (obviamente), com praticamente nenhum colaborador, tema ou mesmo técnica sobrepostos. A única coisa que elas têm em comum é a cantora por trás."
A matéria ressalta que Taylor Swift foi uma forte concorrente com a texana e a única que realmente a desafiou. "Mas Bey tem uma clara liderança estatística em muitas categorias importantes."

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